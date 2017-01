Gripp nõuab üha rohkem inimelusid: gripiravim ja vaktsiin on otsakorral

Suures osas Eesti apteekides on gripiravim Tamiflu otsa saanud ja enamikus teistes on ravimit järel vaid mõned pakid. Ülikooli apteekidest on Tamiflud üksnes Jõhvi perearstikeskuses, Kristiines, Sauel ja Narvas, kusjuures kahes viimases kohas oli ravimit eilse seisuga alles vaid üks pakend.

«Kuna gripipuhang on tänavu alanud varem ning on kordades intensiivsem kui eelmisel aastal, on Tamiflul praegu ajutine tarneauk, mis peaks müügiloa hoidja sõnul lahenema jaanuari teises pooles,» rääkis Apotheka proviisor Kristiina Sepp. Seda, kus Tamiflu veel müügil on, saab kontrollida veebilehelt www.ravimiinfo.ee, mis koondab Apotheka, Benu ja Südameapteegi andmed seal müüdavate ravimite kohta. Sepp soovitab vajadusel ravimi leidmiseks abi paluda ka apteekrilt või ravimi välja kirjutanud perearstilt.

Ravimiameti kinnitusel on Tamiflu saadaval haiglates. Apteekidest, kus Tamiflu otsa on saanud, saab gripi sümptomite leevendamiseks käsimüügiravimeid.

Gripi ravi tuleb kiiresti alustada

Ka Tartu perearst Urmas Takkeri sõnul on tema poole sel nädalal gripi ja teiste nakkushaigustega seoses pöördunud rohkem patsiente kui eelmisel nädalal. «Inimesi on haigestunud tervete peredega. Osadel patsientidel oleme lasknud teha gripi kiirtesti ja oleme avastanud perede kaupa A-grippi haigestumisi,» rääkis ta. Tema sõnul on tulemus vahel olnud ka negatiivne, mis võib tähendada, et inimene on haigestunud paragrippi, samas kui kõhulahtisusega viiruseid levib praegu suhteliselt vähe.

Takker soovitab kõrge, üle 38 ºC palaviku, kurgu- ja peavalu, raske hingamise ja mitu päeva püsiva halva enesetundega kindlast pereõe või –arsti poole pöörduda. «Kui vaktsineerimata patsient kohe meie poole pöördub, siis on võimalik teha laboris gripitest ja alustada gripiravi,» toonitas ta.

Inimene, kes pöörduda perearsti poole piinava köha ja palavikuga alles kolmandal või neljandal päeval, on Takkeri sõnul sellega pisut hiljaks jäänud, sest gripiravi soovitatakse alustada hiljemalt 48 tunni jooksul pärast esimeste haigusnähtude ilmnemist. «Kui ravi viibib, võib tagajärjeks olla näiteks kopsupõletik või bronhiit ehk kopsutorude põletik. Samuti tekkivad niinimetatud haiguse jääknähud nagu piinav köha,» selgitas arst. Kõige hullemal juhul võib inimene gripi tõttu surra. Tänavu on gripp saatuslikuks saanud juba vähemalt seitsmele inimesele.

Seevastu kergema, iseparaneva haigusega ei pruugi arsti vaja minna, kuid tööle teisi nakatama minna siiski ei tohiks. «Sel juhul tuleks kodus püsida ja kas end ravida või kodust töötada,» pani Takker inimestele südamele. Gripiga tuleks aga kindlasti kodus püsida, puhata ja ravile keskenduda.

Ka terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri rõhutas, et gripp ei ole tavaline külmetus, vaid raske haigus. Tema sõnul on tervisele ühtmoodi ohtlikud nii A- kui ka B-gripp, mille on ka väga sarnased sümptomid. Erinevus seisneb aga selles, et A-gripp on väga nakkav ja levib seetõttu B-gripist tunduvalt kiiremini.