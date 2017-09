Tervisenõu: kuidas tunda ära kopsupõletikku?

Vastab kopsuarst Helle Laasik kliinik.ee-s.

Kopsupõletiku tunnusteks on palavik, köha, nõrkus, torkiv valu rinnus, mida on eriti tunda sissehingamisel ja köhimisel. Tekib ka rögaeritus ning röga võib olla mädane, mõnikord pruunikas, roostekarva.

Selgelt väljendunud on need sümptomid lobaarse pneumoonia puhul. Sel juhul tekib põletik organismi kaitsevõime olulise languse korral, mis on kõige sagedamini tingitud külmetumisest. Haigustekitajad satuvad kopsudesse hingamisteedest või vere kaudu.

Ulatusliku põletiku korral kaasneb hingeldus ning võib esineda ka minestamist vererõhu languse tagajärjel. Torkiv valu rinnus annab märku kaasnevast kopsukelmepõletikust. Sümptomid on üsnagi iseloomulikud.

Kopsupõletikku saab diagnoosida kuulatlusleiu, vereanalüüsi ning rindkere radioloogilise uuringu põhjal.

Haigus kulgeb kergel, mõõdukal ja raskel kujul vastavalt põletiku ulatusele ja sümptomite ägedusele. Vanemad inimesed põevad haigust tihti ilma palavikuta, kuid neil kaasneb tugev nõrkus. Raskelt kulgeb haigus alkohoolikutel, kurnatud ja eakatel inimestel.

Loe kopsupõletiku tüsistuste ja ravi kohta siit.

