Kuus põhjust, miks sööd liiga palju magusat

Tarbides iga nädal ühe 500-ml pudeli limonaadi, teeb see aastas umbes 2,6 kg lisatud suhkrut, kirjutab toitumisnõustaja Kristin Salupuu leheküljel toitumine.ee. Kui lisad iga päev kohvisse 10 g suhkrut, sööd aastaga 3,65 kg lisatud suhkrut.

Hommiku või lõunasöögi asemel magusa «haaramine»

Tegu on väga levinud halva harjumusega. Korralikeks toidukordadeks aja võtmine võib tunduda küll ajakulukas ja tüütu, aga see pole midagi ületamatut. Tasakaalustatud toitumine annab hea enesetunde, rohkem energiat ning parema tervise. Hommikul pudru keema panemine võtab sama palju aega, kui Facebookis uudisvoo kerimine, kui mitte isegi vähem. Lõunasöögi võib võtta tööle kaasa või planeerida päevakavasse lõunasöök kohvikus või sööklas.

Söögi ajal muuga tegelemine

Kuidas oled harjunud sina sööma, kas samal ajal vaatad telekat, oled telefonis või loed ajalehte? On tähendatud, et need inimesed, kes söögiajal keskenduvad söömisele, söövad vähem kui need, kes teevad seda millegi kõrvalt. Austa toitu ja võta söömiseks aega!

Magusaga tähistamine või tuju tõstmine

Pole vahet, kas on tähtpäev või lihtsalt paha tuju, põhjuse magusasöömiseks leiab alati. Me ei ütle, et üldse magusat ei peaks sööma. Küll aga tuleb endale teadvustada, et liig võib hakata tervist kahjustama.

Söömisest lohutuse otsimine pingeid tegelikult ei maanda, sest lohutus toidust on üsna üürikene ning pealekauba võivad tekkida hiljem süümepiinad liigse söömise pärast. Sellepärast tuleks tegeleda probleemi enda, mitte tunnete vaigistamisega.

Reklaamid tekitavad magusaisu, allahindlused panevad rohkem ostma

See on ka reklaamide ja allahindluste eesmärk – panna inimesi rohkem ostma. Kui ka sina oled seda tüüpi inimene, kes ei suuda šokolaadikommide söömist lõpetada enne, kui kõik otsas, siis osta neid väiksemates pakendites. Pole mõtet osta midagi allahindlusega, kui selle söömisega piiri ei pea ning pärast end süüdi tunned.

Magusasöömine igavusest

Paljudel on komme tegevuseta aega söömisega sisustada, isegi kui kõht tegelikult tühi pole. Esimene soovitus on sarnane eelmisele: ära osta endale koju suurt magusavaru. Teine soovitus on, et planeeri oma aega paremini, et igavust ei saakski tekkida. Puhkepäevad sisusta aktiivse liikumise, kodu koristamise või raamatu lugemisega.

Pärast dieeti või detox-kuuri on metsik magusaisu

Miks sa teed endale nii? Loomulikult kui organism on näljas, siis saadab aju signaali, et vajad kiiret energiat – magusat. Pigem ürita kujundada endale jätkusuutlikud harjumused, et sa igapäevaselt ei liialdaks ühegi toiduga vaid sööd mitmekesiselt ja liigud piisavalt.