Kas oled pirn, õun või liivakell: kehatüübist oleneb, millised haigused ohustavad

Arstide sõnul on kolm peamist kehatüüpi: õun, pirn ja liivakell. See, milline neist olla, ütleb palju inimese tervise kohta ja võib ka seletada, miks on nii keeruline kaalu kaotada, vahendab Businessinsider.

«Õuna»-tüüpi inimesed kannavad lisakaalu vöö ümber. Sinna kogunenud rasv on aga tervisele ohtlik, sest tungib sügavale naha all ja organite vahele. Vistseraalne ehk organitesse ja nende vahele ladestuv rasv kahjustab aja jooksul elundeid.

Tulemuseks on kõrgem südamehaiguse, vererõhu, teist tüüpi diabeedi ja näiteks käärsoole ja emakavähi risk.

Õunatüüpi kehakuju pluss on aga see, et vistseraalsest rasvast on kõige lihtsam dieedi ja treeninguga vabaneda. Seetõttu kaotavad «õunad» tihtipeale kiiremini kaalu kui teised kehatüübid.

Seevastu «pirnidel» on kaalukaotamine palju keerulisem. Pirnitüüpi kehakujuga inimestel koguneb enamik üleliigset rasva keha alumisse poolde. See kangekaelne rasv on n-ö passiivne rasv. See ei ole tervisele nii ohtlik kui vistseraalne rasv, kuid seab liigse raskuse jalgadele.

Seetõttu võib pirnitüüpi inimestel olla suurem risk veenilaienditeks, meniskirebenditeks ja jalaliigese haigusteks. Hea külg on aga see, et «pirnidel» on väiksem risk saada neid haigusi, mida põhjustab liigne rasv vöökohal.

Veel on naistel liivakella-tüüpi kehakuju ja meestel kolmnurgakujuline keha. Seda tüüpi inimestel jaguneb rasv igale poole laiali, sealhulgas organitele ja nende vahele.

Seetõttu on neil samuti südamehaiguse ja teist tüüpi diabeedi risk. Õnneks saab neid riske aga vähendada dieedi ja treeninguga.