Donald Trumpi hommikurutiin, mida ei maksa järgida

Paljudel on kindel hommikurutiin selleks, et ülejäänud päev lihtsamalt ja tegusamalt läheks, kirjutab portaal CheatSheet. Ka Trumpil on kindlad tegevused, mille ta igal hommikul ära teeb, olenemata sellest, mida päev toob.

Vara ärkamine. Mõningate allikate andmeil tõuseb USA president hommikul voodist juba kell 5.30, mõni ajaleht isegi väidab, et ärkamise kellaajaks on kl 4. Üks on aga kindel – Trump ärkab enne kukke ja koitu, milles polegi iseenesest midagi halba. Küll aga on teadaolevalt tema uneaeg väga napp, ulatudes maksimaalselt nelja tunnini. Täiskasvanu, kes soovib korralikult välja puhata ning stressi vältida, võiks aga ideaalis öösel magada 7-8 tundi. Pikemas perspektiivis võib napp uni tervist nõrgendama hakata.

Soengu tegemine. Intervjuus Playboy ajakirjale ütles president, et igal hommikul peseb ta juukseid, laseb neil tunnikese kuivada ning seejärel kammib neid. «Kui need on lõpuks nii, nagu mulle meeldib (ja see ei pruugi olla nii, nagu teistele meeldib), lasen peale juuksespreid ja päev ongi alanud,» kirjeldas ta.

Ajalehtedega tutvumine. Igaks hommikuks toob Trumpi meeskond talle materjali uudiste ja artiklite kohta, milles on presidenti kajastatud. Ajakirjanik Michael D’Antonio, kes on Trumpi kohta ka raamatu kirjutanud, arvab, et see aitab presidendil uudistega kursis olla, aga see suur patakas pressimaterjali ka lihtsalt toidab tema ego.

Säutsumine. Kõige tõenäolisemalt kasutab Trump oma sotsiaalmeedia kontot varastel hommikutundidel, et tänada oma toetajaid, edastada kriitikat, jagada infot jm.

Hommikusöögi vahelejätmine. Paljud tunnistavad häbiga, et ei jõua või ei taha hommikusööki süüa. Trump aga väidab, et ta püüab hommikusööki isegi vältida. Neil harvadel juhtudel, mil ta otsustab hommikust süüa, kuuluvad menüüsse muna ja peekon või hommikuhelbed.

Miks ei tasu Trumpi hommikurutiini eeskujuks võtta? Ilmselgelt on tegu väga toimeka inimese hommikuste tegevustega, mis suuremas osas on tööalased, võibolla ka kohe hommikul stressi tekitavad. Ideaalis võiks esimese tunnikese pärast ärkamist pühendada iseendale, et mõnusalt ärgata ja süüa üks toekas hommikusöök, mis annab energia kogu päevaks. Kui hommikusöök vahele jätta, langeb ajapikku veresuhkru tase ning kui lõpuks päeva esimene söök süüakse, on suurem tõenäosus üle süüa. Pikemas perspektiivis võib see kehakaalule karuteene teha.