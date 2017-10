10 nõuannet, kuidas kasvatada lapsest tervisliku toidu armastaja

Harvardi Ülikooli terviseblogi annab nõu, kuidas kujundada lapses harjumus köögivilju ja muid tervislikke toite süüa.

Alusta varakult. Toitumisharjumused, mille inimene omandab juba lapseeas, võivad kesta terve elu. Kui beebi asub sööma (juurvilja)püreesid, tasub neid talle ka edaspidi pakkuda, hiljem juba koos lihaga jne. Kui suurema osa lapse taldrikust täidavad juba algusest saati puu- ja juurviljad, mida ta maitsvaks peab, siis on tõenäoline, et see harjumus ei kaogi kuhugi ära.

Serveeri tervislikke toite. Kõlab küll loogiliselt, ent palju on selliseid lapsevanemaid, kes ise värskeid köögivilju tegelikult ei armasta või kui neid ka serveerivad, siis lapse taldrikule neid ei pane, sest talle ei maitse need. Nii jääbki laps seda arvama, isegi kui on neist vaid ühe korra keeldunud. Oluline on pakkuda lapsele neid mitmel korral proovida, kuni maitse talle enam nii harjumatu ei tundu ning võib isegi meeldima hakata.

Ära valmista mitut toidukorda korraga. Nõudlikemates peredes kipub olema nii, et täiskasvanutele valmib üks toit, lastele teistsugune või isegi mitu varianti juhuks, kui üks neist lapsele ei meeldi. Nii kaob aga ära igasugune initsiatiiv proovida uusi maitsvaid toite, kui valmistad vaid lapse kindlat lemmikut.

Pane päeva toidukorrad paika. Kui laps sööb juba regulaarselt, mõtle talle välja kolm tervislikku põhitoidukorda ja paar vahepala. Ka kellaajad olgu nende puhul enamvähem paigas. Kui laps ei söö pakutut 20 minuti jooksul, võta toit ära ja serveeri järgmine ettenähtud aja jooksul. Mõne aja möödudes saab laps aru, et kui ta õigel ajal ei söö, jääb ta nälga. Tundub karm, aga...

Näksimist tuleb piirata. Kui laps jätab toidu söömata nagu eelmises punktis mainitud, tekib lähiajal ikkagi söögiisu. Kui lubada lapsel näksida mistahes kellaajal ning mistahes sööki, riskidki sellega, et põhitoidukordi laps enam sööma ei hakka. Parem on valida vahepaladeks teatud toidud ning hakata vaikselt harjutama nende regulaarset söömist põhitoidukordade vahel.

Janukustutuseks vesi. Klaasitäis mahla täidab tegelikult juba mõnevõrra lapse kõhtu ning võib rikkuda isu. Janu korral ja toidukordade väliselt võiks lapsele anda vett.

Mõtle, mida koju ostad. Kui kodus pole rämpstoitu ega maiustusi, ei saa ka neid pidevalt tarbida – lihtne ja loogiline. Pane kodus lauale pigem marju, puuvilju ja pähkleid.

Ole eeskujuks. Lapsed pööravad märksa rohkem tähelepanu sellele, mida vanem teeb, mitte sellele, mida ta ütleb. Kui sa ise sööd rämpstoitu, siis miks peaks laps tahtma tervislikult süüa?

Tehke perekeskseid õhtusööke. Nii oled ühtaegu eeskujuks, juurutad mõnusat harjumust ning saad ka silma peal hoida, mida laps konkreetselt sööb.

Tehke sisseoste ja kokake koos. Et tervislik toitumine kujuneks harjumuseks, tehke sellest tore ühistegevus, milles saab lapski kaasa lüüa.

Iga laps ja iga perekond on samas erinev. Kui lapsel esineb tervisehädasid või ka vaatamata suurtele pingutustele keeldub ta söömast midagi muud peale kananagitsate ja friikartulite, võiks kaaluda arsti poole pöördumist, kes oskab rohkem nõu anda.