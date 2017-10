Viis toitu, mis mõjutavad vaimset tervist

Toidust saame toitaineid ja kemikaale, millel on aju toimimisele otsene mõju. On toidud, mis on tuntud selle poolest, et vallandavad kergemini ärevust ja depressiooni ning nende vältimine võib aidata vaimset tervist parandada, vahendab NDTV.

Suhkur

Tarbides liigselt suhkrut, tõuseb vere glükoositase ja sellega koos väheneb teatud tüüpi proteiini tase, mis kontrollib neuronite kasvu. See paneb aju töötama alla optimaalse taseme ja teeb inimese vastuvõtlikumaks depressioonile.

Alkohol

Tuntud fakt on see, et alkohol on depressant. Alkohol süvendab ärevuse ja depressiooni sümptomeid. See mõjutab kesknärvisüsteemi, mis on vastutav kõigi viie meelega vastuvõetud informatsiooni töötlemise eest.

Hüdrogeenitud õlid ja küllastunud rasvad

Töödeldud või pakendatud toit sisaldab hüdrogeenitud, küllastunud ja transrasvu. Need võivad ummistada artereid ja blokeerida aju verevarustust ning mõjutada selle funktsioneerimist.

Kõrge soolasisaldusega toidud

Liigne sool võib mõjutada närvisüsteemi ja häirida emotsioone. See võib immuunsussüsteemi kahjustada ja tekitada väsimust ja uimasust.

Kofeiin

Kofeiin mõjub halvasti unele ja uuringud näitavad, et inimestel, kes joovad palju kohvi, teed ja energiajooke, on raskusi uinumisega. Uni on aga otseselt tujuga seotud ning häiritud või ebapiisav uni võib meie vaimse tervise rivist välja lüüa.