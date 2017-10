Karm õppetund: Eesti mees kaotas paari aastaga ligi 83 kilogrammi

Elukvaliteedi parandamiseks avastab ta nüüd oma noorema venna Lennart Liivaku (31) eeskujul CrossFiti maailma. Ülekaalu tõi suur kirg heade maitsete vastu ja laiskus, vaatamata sellele, et noorena möödus lõviosa ajast sportides.

Mustamäel üles kasvanud Indreku põhikooliaja meelisalaks oli vehklemine, millele ta pühendas oma elust lausa seitse aastat, lisaks ujumine, jalg-, korv- ja käsipall ning erinevad hüppe- ja viskealad. Ka tema 27 poisist ja tüdrukust koosnenud klass oli väga sportlik, õppimisele eelistati aktiivset liikumist.

«Võib öelda, et pärast põhikooli lõppu sai suhe aktiivse eluviisiga läbi. 17-aastaselt astusin kokakooli, kus õppisin toitude tegemise selgeks ja käisin kõvasti praktikal. Eks kaal tänu sellele kogu aeg tõusiski. Lisaks suutsin tänu oma mässumeelsusele treeneriga tülli minna ja kooli kõrvale lisandus töö, mille kõrvalt oli suhteliselt keeruline sportimiseks aega näpistada,» selgitab ta.

Mugavustsoonis tegutses noor kokandushuviline päris tükk aega. «Ma olin 32-aastane, kui esimest korda oma probleemiga perearsti poole pöördusin. Kaalu tablool numbrit 178,8 nähes hakkas peas häirekell tööle. Jõudsin kiirelt kirurgini välja, kuid maovähendusoperatsiooni ootasin tänu pikale järjekorrale poolteist aastat,» räägib Indrek.

Mees kahetseb, et asi üldse nii kaugele läks ning ta kogu protsessi lausa paaril korral edasi lükkas. «Arsti juurde tulnuks minna varem. Elu on tänaseks saavutanud hoopis uue dimensiooni ja mul on tohutult palju energiat erinevate asjade ettevõtmiseks,» räägib Indrek.

Operatsioon kulges üle ootuste hästi. «Tänapäeval ei lõigata sind rinnust nabani lahti, mul on kõhul viis väikest armi, mida esmasel vaatlusel isegi ei märka. Päev pärast operatsiooni sain juba koju. Ongi kõik,» kirjeldab ta. Mehe sõnul teeb Eestis seda operatsiooni neli või viis arst.

«Kuna olin lasknud asja päris kaugele, siis nüüd pean veel laskma nahavoldid eemaldada, sest minu eas keha ainult spordi ja õige toitumisega endist vormi ei saavuta,» tunnistab Leinuste ja kinnitab, et on sarnases olukorras olijatele lahkesti nõus oma läbielamistest rääkima ja neid vajadusel julgustama.

Keerulisim oli talle uue menüüga harjumine, mis tundus mehe jaoks esilagu hirmutavgi. Lisaks toidusedeli ümbervaatamisele andis endine spordimees iseendale lubaduse, et leiab alates 2017. aasta jaanuarist uue aktiivse väljakutse. «Seadsin eesmärgi CrossFiti-trenni minna, sest tavalises jõusaalis on liiga palju poosetamist ja seal pole su kõrval treenerit, kes lubab alles kodus puhata,» räägib mees.

CrossFiti algteadmised sai ta tänu oma tööle, kuna tegeleb veidi Reeboki müügiga, mis on maailmas selle ala üks peamisi toetajaid. «Muide, mina tutvustasin seda ka oma vennale, kes on CrossFitiga tänaseks järjepidevalt pea kaks aastat tegelenud ja oma boksi parimaks tunnistatud,» lausub ta

Tegelikult mõtles ta algul teise klubisse minna, ei tahtnud jalgu jääda, aga otsustas siiski ümber ja nüüd on tal väike eesmärk vennast paremaks saada. «Praegu on Lennart kõiges üle, kuid vahe väheneb hooga,» innustab sõbralik võistlus Indrekut igal korral veidi rohkem pingutama ja mitte alla andma.

