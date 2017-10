Ortoreksia: juuksed kukuvad ära, ähvardab pimedaks jäämine

29-aastane prantslanna Sabrina Debusquat oli alguses taimetoitlane, kirjutab Newsmax. Seejärel otsustas ta veganluse kasuks. Ta ei tarbinud enam ka muna, piimatooteid ega mett. Peagi otsustas naine ka töödeldud toitudest loobuda ja sõi vaid toortoitu. Lõpuks otsustas ta süüa vaid puuvilju.

Naine hakkas taipama, et midagi on korrast ära, kui ta murelik elukaaslane leidis vannitoa kraanikausis ärakukkunud juukseid. Ta arvas, et selline toitumine tagab tervise ja aitab elada nii kaua kui võimalik. «Ma tahtsin jõuda puhtasse olekusse,» lisas Sabrina.

Ortoreksiat põdev inimene kannatab iseenda kehtestatud karmide reeglite tõttu, rääkis professor Patrick Denoux Toulouse'i ülikoolist. Need reeglid hoiavad selle probleemiga inimesi eemale sotsiaalsetest kogunemistest ning eriti ekstreemsetel juhtudel seavad ohtu ka inimese tervise.

Pariisi toitumisnõustaja Sophie Ortega rääkis, et üks tema klientidest hakkas jääm pimedaks, kuna tal oli B12 vitamiini defitsiit. See vitamiin on vajalik punaste vererakkude loomiseks.

Keha ise ei sünteesi B12 vitamiini. Enamik inimesi saavad seda näiteks munadest, piimatoodetest, lihast või kala või toidulisanditest. Ortega sõnul oli tema klient vegan ja keeldus ka toidulisandeid võtmast. Ta oli nõus enne oma nägemisest loobuma.

Ortoreksia ei tähenda tervislikult toitumist. Seda võib pigem kirjeldada kui sõltuvust, mis võib viia sotsiaalse isolatsiooni, psühholoogiliste probleemide ja isegi füüsiliste probleemideni.

Sageli on sellistel häiretel palju psühholoogilisi põhjuseid. Seda leidub üha enam läänemaailmas.