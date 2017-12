Toitumisnõustaja 2 nippi, kuidas pühadeaegset kaalutõusu vältida

Toitumisnõustaja Jonny Bowden märgib, et kuigi võid endale ju korrutada, et on pühad ja sel ajal sissesöödud kalorid ei lähe arvesse, siis jaanuaris ei mõtle enam keegi ilmselt sedamoodi, vahendab Business Insider. Nimelt raskendab ülesöömine seedimist ja kui see kestab mitmeid päevi või isegi terve detsembri järjest, pole kaalutõus välistatud. Mida enam jõuluajal süüa, seda nukramana tunned ennast ka ilmselt uuel algaval aastal. Bowden annab kaks nippi, kuidas ülesöömist ja kaalu kerkimist vältida.

Pea toidupäevikut. Paljud inimesed on toitumispäeviku olemusega kursis, kuid kirjutavad söödu sinna üles alles pärast toidukorda. Ideaalne oleks aga toidukorrad ette planeerida juba hommikul, mil teatud toitude järele pole veel suuri isusid tekkinud. Nõustaja soovitab tulevased toidukorrad mõttes visualiseerida ja need üles kirjutada, jälgides, et need poleks väga rammusad ega kaloririkkad. «Kui teed need otsused juba eelnevalt ära, mil sa pole ahvatleva toiduga ümbritsetud, on kergem neist ka kinni pidada kui reaalselt juba laua taga istudes ja otsustades,» soovitas ta. Nii suudab inimene end pisut enam distsiplineerida.

Alusta toidukorda supi või salatiga. Roheline salat või köögiviljasupp võivad aidata vähem süüa, sest neil on madal glükeemiline indeks ehk nad hoiavad kõhu pikemat aega täis. Veresuhkur ei tõuse neid süües lakke ning seedimine püsib korras. Kui alustad jõuluõhtusööki supi või salatiga, siis tõsta taldrikule pigem väikesed portsud ja söö aeglasemalt, sest nii tajud paremini, millal kõht täis saab. Kuna sööke on ilmselt külluses, ei pea ka muretsema, et kõht tühjaks jääb. Võibolla ongi hea süüa õhtul vaid salat ning väiksemat sorti praad ja tegelikult keha rohkem toitu ei vajagi. Kaalutõusus on ikkagi süüdi ülesöömine ja vähene aktiivsus ning söögiga piiri pidades ja aeglaselt süües saad seda kindlasti vältida.