Tervisenõu: kas D-vitamiini saab üle doseerida?

Vastab Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog Karin Laas ajakirjas Apteeker:

D-vitamiin on üks inimesele ohutumaid aineid ning mürgistusjuhtumeid esineb väga harva. D-vitamiini üledoosiks loetakse 40 000 IU ehk 1000 µg D-vitamiini päevas. Kui tavaline D-vitamiini tablett sisaldab 400 IU, siis teoreetiliselt võib mürgistuse saada igapäevaselt saja tableti tarvitamisel.

Päevitamisel D-vitamiini üledoosi saada pole võimalik, sest organism reguleerib D-vitamiini tootmist vastavalt vajadusele.

D-vitamiini mürgistuse kahtlusel määratakse vereseerumis 25(OH)D-vitamiini tase ja kui see on üle 500 nmol/l, siis loetakse seda mürgistuseks. D-vitamiini mürgistuse esimene tunnus on hüperkaltsiuuria ehk uriini liigne kaltsiumisisaldus ja sellele järgneb hüperkaltseemia (liigne kaltsiumi sisaldus veres - toim.)

Kliiniliselt võivad esineda iiveldus, oksendamine, isutus, kõhukinnisus, nõrkus ja rütmihäired. Sarnased nähud võivad tekkida ka magneesiumipuudusest või mõnel muul põhjusel tekkivast hüperkaltseemiast.

