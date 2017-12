Kaalu hoiab normis soolestikubaktereid soosiv toidulaud

Kui oled mõnda aega tulemusetult proovinud kaalu alandada, siis tuleks põhitähelepanu pöörata oma toitumisele. Teadusajakirjas Cell Host and Microbe avaldatud uuringus selgus, et toit, mis sisaldab palju kiudaineid mõjutab kaalule, veresuhkru tasemele ja soolestikule, vahendab NDTV.

Tervisliku toidu puhul ei ole oluline ainult toidust saadud energia ehk kilokalorid, vaid ka kiudained, mis peab seedimisele vastu ja on toiduks soolestikubakterile. Kiudaineid leidub erineval kujul puu-, köögi-, juur- ja kaunviljades, samuti täisteratoitudes. Toit, mis on kõrge rasva ja rafineeritud suhkru, kuid magala kiudainete sisaldusega, suurendavad põletikkulise soolehaiguse, kaalutõusu ja diabeedi riski.

Üks uurijatest sõnas, et keskmise lääne inimese kiudainete tarbimine on viimaste kümnendite jooksul drastiliselt vähenenud. Ka lihtsalt puhastatud kiudainete lisamine töödeldud toidule võib tervisele kasulik olla, kuid uurijate sõnul on toidu, bakterite ja peremeesorganismi vahelisi seoseid vaja veel uurida.