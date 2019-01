5 ülilihtsat soovitust, kuidas uuel aastal tervislikumalt elada

Toitumisnõustaja Lisa Drayeri soovitused CNNis, kuidas olla tervislikum ja jõuda oma eesmärkideni:

Süües teadveloleku praktiseerimine aitab vähendada olukordi, kus vaatad telerit ja muudkui näksid midagi, selle kogust märkamata. Samuti sobib selle praktiseerimine emotsionaalsetele sööjatele. Nii saab inimene paremini aru, miks ta sööb. Kas see on näiteks seotud sõprade või oma aja puudusest?

Need annavad sageli vähe kilokalorid, neis on palju kiudaineid, vitamiine, mineraale ja antioksüdante, mis aitavad langetada erinevate haiguste tekkimise riski. Samas tarbitakse neid üldiselt siiski soovitustest vähem. Alustuseks tuleks vaadata, kui palju puu- ja köögivilju sa praegu tarbid ning luua enda jaoks sobiv lahendus, näiteks süüa lõuna kõrvale salatit või lisada hommikupudrule marju. Lisaks ei tasu karta ka külmutatud köögi- või puuvilju, need on samuti tervislikud.