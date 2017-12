Üheksa märki, et oled heas vormis, kuigi ei tee kunagi trenni

On lihtne mõelda, et treenituse tase sõltub sellest, kui palju suudad joosta või raskusi tõsta. Bussiness Insider toob välja mõned üldisemad näitajad, mille järgi saab vaadata, kas oled vormis või mitte.

Suudad oma varbaid puudutada

Painduvus on oluline osa üldisest tervisest ja heaolust. Venitused, mis suurendavad painduvust aitavad lihaseid pikendada, ennetada vigastusi ja ära hoida valu. Kui saad varbaid puudutada, tähendab see, et paindud üpris hästi. Nii et tõuse püsi ja tee proovi.

Südamerütm langeb peale treeningut kiiresti

Kas oled peale treeningut hingetu ja märgatavalt väsinud või taastud kiiresti? Inimesed, kes pole harjunud trenni tegema või pole heas vormis hingeldavad peale treeningut veel mõnda aega ja võivad tunda, et süda ütleb üles.

Sul pole liigset rasva kõhul või reitel

On leitud seos liigse keharasva ja treenituse vahel. Rasva kogunemine kehale on varajane märk metaboolsest sündroomist ehk ainevahetussündroomist. See tähendab kõrget vererõhku, veresuhkrut, kolesteroolitaset ning rasva ladestumist meeste puhul kõhul ja naiste puhul reitele.

Keha liigub ilma vaevata

Valuvaba liikumine suurendab elukvaliteeti tohutult. Kui suudad ilma etteteatamata pingutustnõudvad füüsilist tegevust teha, on see selge märk tervisest ja heast vormist. Ilma vähemagi vaevata toolilt püsti tõusmine või pikale matkale minemine, ilma, et peaksid valu tõttu pause tegema, näitab, et oled paremas vormis kui võisid arvata.

Hakkad trenni tehes kergesti higistama

Kuigi võiks arvata, et kohe treeningu alguses higistama hakkamine tähendab halba vormi, on see hoopis vastupidi. Inimesed, kes hakkavad kergemini higistama, on enamasti paremas vormis. See tähendab, et keha saab on treeninguga harjunud ja tunneb kiiremini ära, et on vaja ennast jahutada.

Saad igapäevaste töödega hakkama

Kui suudad igal päev vajalikud tööd nagu pesu pesemine, koristamine, ilma sõprade või pere abita ära teha, võid olla rohkem vormis kui arvad. Kui hakkad aga osade või kõigi ülesannetega abi vajama, võib see olla märk haigusest või vigastusest. Tegus püsimine ja pisut rohkem liikumine hoiab sind kauem vormis.

Sul on sirge rüht

Sarnaselt painduvusega, on õige kehahoiak vajalik vigastuste vältimisel nii treenides, tööl kui ka diivanil istudes. Hea rüht võib samuti viidata heale tasakaalule ja tugevatele keha- ja jalalihastele. Kõik need korrad, kui sul kästi sirge seljaga seista ja istuda, tasusid ennast ära.

Spordid enda lõbuks

Kui suudad sõpradega sportides sammu pidada, oled ilmselt paremas vormis kui oskad arvata. Tegevused, nagu jooksmine ja hüppamine, mis nõuavad kogu kehaga liikumist, on palju keerulisemad kui näiteks kätekõverdus.

Keeldud terve päev istumast

Kui tõused ka istuva töö juures pidevalt püsti ja jalutad kontoris või kodus ringi või töötad liikuval tööl, oled juba paremal stardipositsioonil. Kasulik oleks ennast liigutada juba peale 30 minutit istumist, nii on võimalik istuvast tööst tingitud kahjusid vältida.