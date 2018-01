Seitse tervislikku taimset valguallikat toidus

Valkude ammutamine taimsetest allikatest on südamele kasulik, sest seal on enamasti rohkem tervislikke rasvu ja antioksüdante, mis aitavad ennetada südamehaigusi, infarkti, diabeeti ja Alzheimeri tõve. Portaal Men´s Health toob välja seitse head taimse valgu allikat.

Sojaoad

100 grammi tofut: 7 grammi valku

Sojas sisalduvad taimsed hormoonid ei ole kahjulikud, kui neid piiratud koguses süüa (kuni neli portsjonit päevas). Töötlemata soja, näiteks tofu söömisest saab keha kasulikku valku, kiudaineid ja rauda.

Kinoa

100 grammi keedetud kinoad: 5 grammi valku

Kuigi enamjaolt koosneb see teravili süsivesikutest, on see üks terviklikumaid taimseid valguallikaid ehk see sisaldab kõiki aminohappeid. Kinoa kasutusvõimalused on piiramatud: salatites, vokiroogases, garneeringuks.

Mustad oad

100 grammi konserveeritud musti ube: 6 grammi valku

Mustades ubades on küllaldaselt valke ja kõhtu täitvaid kiudaineid. Täistaimse toidu puhul on musti ube hea süüa koos pruuni riisiga, et kõik vajalikud aminohapped kätte saada.

Kikerherned

100 grammi keedetud kikerherneid: 9 grammi valku

Kikerherned on kõhtutäitvad lihaasendajad, mis sisaldavad valku ja kiudaineid, südamesõbralikku kaaliumit ja energiat andvat magneesiumit.

Läätsed

100 grammi keedetud läätsi: 9 grammi valku

Läätsed on sarnaselt ubadel tugev ja mitmekülgne taimne valguallikas. Neid võib lisada salatitele, suppidele või maitsestada ja nautida eraldiseisvalt.

Kanepiseemned

3 teelusikatäit kanepiseemneid: 9 grammi valku

Need seemned on tuntud kõrge valgu ja magneesiumisisalduse tõttu. Nende lisamine oma toidulauda on ülilihtne: lisa neid jogurtile, salatile või kaunista nendega roogasid.

Chia seemned

2 supilusikatäit Chia seemneid: 5 grammi valku

Nii pisikese toiduaine kohta sisaldavad need seemned üllatavalt palju toitaineid. Nendes on rauda, kiudaineid, magneesiumi ja kaltsiumi. Seemned on tuntud oma seedimist soodustavate omaduste tõttu ja ravivad kõhukinnisust hetkega.