Kunstlikud magusained valgutoodetes - kas hullem veel kui suhkur?

Enim kasutatud kunstlikud magusained toitudes – mis on mis?

Kaaliumatsesulfaam ehk atsesulfaam K (E950) - kalorivaba kunstlik magustaja, umbes 200 korda suhkrust magusam. Selle ohutu päevane doos ADI (acceptable daily intake) on 9 mg iga kehakaalu kilogrammi kohta. Kasutatakse kohvi, nätsude, piimatoodete jpm toitude ja jookide magustamiseks. WHO raporti kohaselt terviseriskid puuduvad.

Aspartaam (E951) - madala kalorsusega, suhkrust pea 200 korda magusam ning sellega identse maitsega. Aspartaami ADI on 40 mg iga kehakaalu kilogrammi kohta. Väidetakse, et see võib mõjutada ka imetajate ajutegevust, kuid nii seda kui mõnda teistki fakti pole suudetud tõestada. Aspartaami kasutatakse ka lõhna- ja maitsetugevdajana, mis on sellele tootjate seas populaarsust lisanud.

Sahhariin (E954) - esimene laia levikuga magusaine, võeti kasutusele 20. sajandi alguses. Sünteetiline, inimese organismis mittemetaboliseeruv magusaine. Eeldatavalt on see nõrga kantserogeense toimega. Kanada toiduaineteseadustik on keelustanud sahhariini kasutamise, kuid EL maades on sellele määratud ADI 5 mg iga kehakaalu kg kohta.

Sahhariini intensiivne kasutamine eelmise sajandi keskpaiku on õnneks möödas. Toona (50-60ndad) astusid lavale veel tsüklamaadid (E952), mida algselt kasutati ravimites kibeda maitse varjamiseks. Tsüklamaadi sooladel vähem magus maitse ning ADI on 7 mg iga kehakaalu kg kohta ööpäevas. Ka seda on süüdistatud kantserogeensuses, on olnud kasutuskeelde, kuid siiani pole suudetud aine kahjulikkust üheselt tõestada.

Sukraloos (E955) - on saadud sünteesi teel suhkrust ja kloorist. See ei anna energiat, ADI on 5 mg iga kehakaalu kg kohta ööpäevas. Umbes 600 korda suhkrust magusam. Organismis imendub sellest 27 protsenti, ülejäänu pidi eralduma muutumatul kujul soole kaudu. Eestis on müügil sukraloos «Splenda», mida kasutatakse suhkruvabades küpsetistes, piimatoodetes, nätsudes jm ning light-karastusjookides. Selle omaduste uuringud jätkuvad ja siingi võib tulla üllatusi.

Infokasti allikas: Tiiu Vihalemm