Soomlaste katsetus: koolilaste miniuinak parandab õpivõimet

Tahvonlahti algkoolis võtavad 4.B klassi õpilased igal päeval sisse mugava asendi võimlemismattidel või kott-toolidel ning lasevad üheskoos silma 15 minutiks looja, vahendab Yle. Õpetajate sõnul võtab osa õpilasi seda kui väikest puhkepausi silmadele ja kehale, osa jääb aga päris magama.

«Mõnda last on vaja lausa unest äratada, öeldes, et nüüd on aeg tavaellu naasta,» naeris kooliõpetaja Paula Myllyoja. Uinaku ajal mängib rahustav muusika ning õpetajad räägivad lastele, kuidas keha lõõgastada. Kuu aega pärast uinakutega alustamist on Myllyoja märganud lastes postiivseid muutusi.

«Kindlasti on arenenud nende oskus rahulikuks jääda, nad on ka õppinud ennast ja oma keha kuulama,» sõnas ta. Kuna uinak kestab vaid 15 minutit, ei häiri see tavapärast tunniplaani. 4.B klassi lastele on miniuinak saanud juba tavapäraseks koolipäeva osaks.

«See on päris normaalne, tore ja rahustav,» rääkisid õpilased Mikaela Rintala ja Iraida Myllymäki. Õpilane Eetu Amberg lisas, et algul pidas ta uinakut veidraks, aga magamine on tema meelest ikkagi mõnus ja tekitab tunde, nagu oleks kodus oma voodis.

Õpetaja Myllyoja sõnul teeb temagi pea iga päev pärast tööd väikse uinaku. Mõtte kooliuinakuteks sai ta aga ajuteadlaselt Minna Huotilainenilt. Nimelt tegi Helsingi Ülikooli teadlasterühm selgeks, et lühike, 7-15 minutit kestev uinak võib positiivselt mõjutada õppimis- ja keskendumisvõimet. Piisab juba sellest, kui korraks aeg maha võtta ja puhata, uinumine polegi nii oluline.

«Näib, et uinaku ajal hakkab aju äsja õpitud materjali pikaajalisse mällu üle kandma, mis tähendab, et hea on uinak teha vahetult pärast millegi uue õppimist,» rääkis Huotilainen. Samuti on uinakul aju kosutav toime. Teadlase sõnul kestab selline virgutav efekt umbes kolm tundi pärast uinakut. Seepärast tasub ka pärast uinakut selle aja jooksul midagi uut õppida.

Lühike uinak mõjub hästi ka täiskasvanutele, juhul kui seda ei tehta nii pikalt, et see hakkaks häirima ööund. Kui oled aga uinakuid proovinud ning need tekitavad pigem veelgi uimasema tunde, tasub neid siiski vältida ja selle asemel näiteks jalutamas käia.