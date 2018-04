Ultrasportlane Rait Ratasepp peab suureks saavutuseks vigastustevaba treenimist

Kuidas te sporditegemiseni üldse jõudsite?

Sportiga sai tegelema hakatud juba siis, kui käisin veel põhikoolis. Sellest ajast kuni tänaseni on sport mind ala saatnud, küll aga on spordialad ja huvid muutunud. Alustatud sai jõusaalis treenimisega ning poksiga. Just poksitreeningute käigus sai hakatud võhma treenimiseks jooksmisega tegelema. Mida aeg edasi, seda rohkem tähelepanu jooksmisele sai suunatud. Triatloniga sai esimest korda kokku puututud 2002. aastal, kuid siis ma selle ala võlu enda jaoks veel ei avastanud. Seega jäin edasi jooksmise juurde. Triatloniga ristus mu tee uuesti 2010. a ning siis olin ma selleks paremini valmis kui 2002. Juba paar aastat hiljem tegin läbi esimese täispika triatloni ning veel kaks aastat hiljem 2014 olin ma juba ultratriatloni karusellis, kus 2.kordsest ultratriatlonist liikusin kiiresti edasi 5- ja 10-kordse juurde. Sellel aastal seisan juba silmitsi 20-kordse ultratriatloniga.

Kuidas hoiate motivatsiooni, et niivõrd palju ja korraga pikki vahemaid liikuda?

Motiveerituna püsimise juures on oluline see, kas ja kui palju see spordiala sulle meeldib. Kuna ultratriatlon on minu tuline kirg ning mul lihtsalt ei saa sellest küllalt. Seega ultrakatsumusteks treenimine on minu jaoks nauding ning ma ei ole pidanud ühtegi trenni vastumeelselt tegema. Pikkadel ja rasketel katsumuste ajal aitab mind motiveerituna hoida lõppeesmärk ehk finišijoon. Kõik rasked hetked aitab mul üle elada just teadmine, et see ei kesta igavesti. Oluline on oma mõtete kontrollimisel - rasketel hetkedel ei mõtle ma kunagi sellele palju kilomeetreid mul veel minna on jäänud. Vaimse murdumise vältimise seisukohal on oluline keskenduda tehtule. Näiteks kui 1800 km-st on 1000 km ratast sõidetud, siis raskel hetkel mõtlemine, et jäänud on veel 800 km ratast ja siis veel 422 km jooksu, võib väga demotiveerivalt mõjuda. Kui aga mõelda, et mul on seljataga juba 38 km ujumist ja 1000 km ratast, on meelestatus hoopis teine.

Rait Ratasepp. FOTO: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Milliseid soovitusi annaksite harrastajatele oma vastupidavuse parandamiseks?

Sõltub, millisest harrastajast on jutt. Sportimist just alustav harrastaja peaks esmalt endale baasvastupidavuse arendama. Selleks tuleb tal alustada treeningutega, mis valdavalt leiavad aset aeroobses läves ning tasapisi treeningmahtusid kasvatama. Selles etapis oleks mõistlik tegeleda mitme erineva spordialaga, neid omavahel pidevalt kombineerides. Eriti ettevaatlik tuleb olla just lihastele eriti koormavate tegevustega nagu näiteks jooksmine. Ülekoormuse ja vigastuste vältimiseks tasub jooksu kombineerida nt ujumise, suusatamise, sõudeergomeetri, rattasõiduga vms. Kui sõita ratast 20 minutit, siis kohe joosta 20 minutit ja lõpetuseks sõita uuesti 20 minutit ratast, siis vastupidavuse mõttes on tulemus sama, kui teha tund aega ainult jooksu, kuid lihastele on see palju valutum.