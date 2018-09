6 toitu tervete lihaste ja liigeste heaks

«Aktiivsus on esimene asi, mida saad oma liigeste hoidmiseks teha, ent nende tervist ei taga päev otsa istumine ning siis tunnikese jõusaalis veetmine,» tõdes personaaltreener ja toitumisnõustaja Alix Turoff MyFitnessPali blogis. See on küll paratamatu, et paljudel tuleb teha istuvat tööd, kuid lisaks sellele veedetakse ka hulk vabast ajast teleka või arvuti taga istudes. Treeneri sõnul tekitab see ideaalse soodumuse lihas- ja liigeseprobleemide tekkele hilisemas elus. Seepärast ongi oluline teha omalt poolt kõik, mis võimalik, et neid muresid ennetada.

Kui füüsiline aktiivsus kuulub juba igapäevaelu juurde, võiks liigeste tervist toetada ka terviklik toit. Nimelt võib nii mõnegi olulise aine puudus lihased ja liigesed ikkagi ohtu panna ja valutama ajada, isegi kui oled väga tegus ja liikuv. «Kui oled tõsine trennitegija - vahet pole, kas noor või vana, - siis millalgi koged ikka liigesevalu või saad vigastuse – see on garanteeritud,» nentis sportlaste nõustaja Amy Goodson.

Trenni tehes saavad liigesed paratamatult koormust ja satuvad stressi, taastumiseks on oluline saada vajalikke vitamiine ja mineraalaineid. «Kui oled näiteks sage jõusaalikülastaja, saad vähendada vigastuste tõenäosust selliste toitude söömisega, mis vähendavad kehas põletikulisust,» lisas Goodson. Seega füüsiline aktiivsus on alati hea ja kasulik, ent omal kohal on ka korralik taastumine ning keha vajaduste täitmine.

Lihaste ja liigeste tugeva tervise tagamiseks võiksid menüüsse kuuluda järgmised toidud:

Rikastatud piim. «D-vitamiiniga rikastatud piima joomine on liigeseprobleeme ennetav viis, sest see soodustab ühtaegu kaltsiumi imendumist. Kaltsium on liigeste jaoks vajalik mineraalaine, mis töötab hästi koos D-vitamiiniga,» märkis Turoff. Piima võib lisada nii kohvile, smuutisse kui ka juua seda pärast trenni.

Ananass. Ananassi kõvast keskosast saame bromelaiini ehk ananassiensüümi, millel on ühtaegu põletikku kui ka turset vähendav, samuti lõõgastav toime. Eriti hästi mõjub see Goodsoni kinnitusel lihastele ja neid ümbritsevatele kudedele.

Rasvane kala. Lõhe, heeringas, sardiin – vali, milline enim meeldib. Turoff kirjeldas, et kalas leidub oomega-3-rasvhappeid, mille üks ülesanne organismis on samuti vähendada põletikulisust. «Kuna liigeseprobleemid tekivadki sageli põletikulisusest, on väga oluline toidust vajalikke rasvhappeid saada. Kala võiks süüa vähemalt kaks korda nädalas,» soovitas treener.

Ingver. Goodson rääkis, et ingveril on väga rikkalik fütokeemia, mis on sellelegi andnud muuhulgas hea põletikuvastase toime. Samas on ka uuringutega tõestatud, et ingveri tarbimine pärast intensiivset treeningut võib vähendada lihasvalu.

Kirsid. Need sisaldavad antioksüdanti nimega antotsüaniin, mis Goodsoni kinnitusel vähendab kehas trennist tingitud oksüdatiivset stressi ja kiirendab taastumist. Seega on ka kirsid hea valik treeningujärgseks vahepalaks.