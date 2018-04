Füsioteraapia Kliiniku füsioterapeut Katre Lust-Mardna sõnul on inimestel istuvast tööst tingitud rühihäirete osas tegelikust negatiivsem arusaam. «Rühiprobleem ei tähenda kohe midagi rasket, aga inimesed arvavad, et mul on halb rüht ja kohe on kõik halvasti, kuigi see pole nii,» kinnitas ta.

Küll aga ei maksa oodata, et olukord halvemaks läheks, vaid asuda kohe oma kehaasendeid korrigeerima ning vajadusel otsida abi spetsialistiltki. Kui inimene harjub hoidma teadlikult sirgemat, mitte ettepoole kaldu asendit, võivad lihasvaludki leeveneda.

Katre Lust-Mardna. FOTO: Konstantin Sednev/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Füsioterapeut pani südamele, et oma tervisele ja rühile mõeldes ei saa ära unustada ka pidevat liikumist. Seepärast soovitas ta võimalusel igas (töö)tunnis viieks minutiks püsti hüpata ning teha kasvõi telefonikõne, samal ajal ringi liikudes.

«Seismine pole ka otseselt lahendus, vaid pigem on oluline asendivahetus – istudes võib pidevalt niheleda ja asendit vahetada. On küll räägitud, et istumine on uus suitsetamine, aga tegelikult võib süüdlaseks pidada mitteliikumist. Ükskõik mis asend, kus oleme pikka aega liikumatult, on halb,» rõhutas Lust-Mardna. Seepärast loebki iga samm ning asendivahetus, mille suudame tihedasse tööpäeva sisse tuua.

1. Kaela asendi korrigeerimine

Kes on vähegi arvutiga tööd teinud, see teab, et pea kipub ekraani vahtides aina ettepoole vajuma. Selleks, et mitte ninapidi vastu ekraani minna, tuleb teadlikult kaela asendit muuta ja end lihtsalt tagasi taha tõmmata, et rüht püsiks sirge. Lust-Mardna sõnul tuleb pea ette lükkumine sellest, et kaela süvapainutajalihased on nõrgavõitu. Kui neid treenida, suudame seda asendit ka kergemini hoida.

Harjutus: aseta sõrm lõuale ning vii pea esmalt natuke ette, et tunneksid võrdlusmomenti. Nooguta korraks ning vii seejärel lõug sõrmedest eemale otse taha. Säilita sealjuures sirge peahoid, et pea ei vajuks kuklasse. Hoia asendit viis sekundit, tee 10–20 kordust.

Algasend vasakul, lõppasend paremal. FOTO: Konstantin Sednev

2. Rindkere eesmise osa venitus

Et õlad ei muutuks töölaua taga istudes liialt valusaks, tuleb küünarnukid lauale toetada ning hoida sümmeetrilist asendit, soovitas Lust-Mardna. See tähendab, et ühe külje peal ei tohiks olla liialt palju tegutsemist, sest see ajab selle kehapoole lihased rohkem pingesse. «Kui küünarnukid on toetatud, võtab see alaseljalt koormust vähemaks, ülakeha raskus on veidi rohkem laual ning õlad ja trapetslihas saavad olla vabad,» kirjeldas füsioterapeut.

Harjutus: seisa sirgelt, käed kõrval. Suuna sirged käed taha, jättes peopesad ülespoole. Ürita suruda abaluud võimalikult taha ja alla, et tunneksid selles piirkonnas tugevat pingutust ja rindkere eesmises osas venitust. Tee 5 kordust igas tunnis.

Algasend vasakul, lõppasend paremal. FOTO: Konstantin Sednev

3. Rinnalihaste venitus