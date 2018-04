Peamised harjumused, mille tõttu kaal tõuseb

Ühtpidi on meile praegu kättesaadavad tervislikud toidud, näiteks täisterast valmistatud söögid või puu- ja köögiviljad ning teisalt leidub ka palju mitte nii tervislikke variante, näiteks rasvarohkeid ja väga töödeldud toite, kirjutab Newsmax.

Lisaks toidule mõjutavad inimese kaalu ka ebatervislikud harjumused, eriti kui need viivad märkamatult suurenenud kaloritarbimiseni.

Hispaania teadlased tõid välja põhilised harjumused, mis soodustavad kehva toitumist. Need tegurid olid näiteks kiirtoidu söömine, näksimine ja teleri ees söömine. Teadlased lisasid, et tavaliselt ei tulene kaalutõus vaid ühest neist faktoritest, vaid on pigem kombinatsioon erinevatest teguritest.