Sünnitusosakonna sulgemine jätab naised kodus sünnitamise võimaluseta

«Selle nimi on geograafiline ebavõrdsus ja see on kahjuks paratamatus,» tõdes ämmaemand Siiri Põllumaa, kes on üks kodusünnituse pioneere Eestis. Ta lisas, et sünnitusosakonna nõuet 30 kilomeetri raadiuses ei ole kavas muuta, sest sarnane regulatsioon kehtib ka mitmes teises riigis.

«Me oleme selle teema läbi vaielnud selle 15 aasta jooksul, mis kodusünnituse legaliseerimiseks kulus,» sõnas ämmaemand.

Eestis on juba mitu maakonda, mille keskuses on küll haigla olemas, kuid kus enam sünnitusi vastu ei võeta. Juulist sulgeb uksed Valga haigla sünnitusosakond ja oktoobrist Põlva haigla oma.

Kodusünnituse lubamine vaid sünnitusosakondade lähistel on Põllumaa sõnul põhjendatud, sest kui ema ja lapse turvalisuse tõttu on vajalik üleviimine haiglasse, siis on vaja naiste- või lastearsti teadmisi.

«Aga ma ei tea, kas see (kodusünnituse võimaluse vähenemine Lõuna-Eestis – toim) on suur probleem, sest kodusünnitusi on suhteliselt vähe,» sõnas ämmaemand. Üle-eelmisel aastal oli Tartu seitse kodusünnitust, eelmisel aastal Tartu ämmaemandate osalusel 4, sealhulgas üks Võru ja üks Paide Haigla piirkonnas.

Põllumaa sõnul tuleb aeg-ajalt ette, et kodusünnitust plaanivale perele tuleb öelda ei just seetõttu, et haigla jääb liiga kaugele. Ämmaemanda sõnul saavad pered aru, kui neile selgitada.

Ämmaemand vastutab

«Ämmaemandal on hästi ebamõistlik planeerida kodusünnitust reeglitest mööda,» sõnas Põllumaa. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juhi Heli Paluste sõnul oleks tegu seaduse rikkumisega, kui ämmaemand siiski otsustab planeerida kodusünnitust kaugemal kui 30 km sünnitusabi pakkuvast haiglast. «Kui midagi peaks juhtuma sünnitaja või vastsündinuga, vastutab ämmaemand,» toonitas ta.

30 km nõue oli Paluste sõnul määruse koostamisel osalenud ämmaemandate ja naistearstide konsensus ja seda tehes peeti silmas sünnitaja ja vastsündinu turvalisust. Paluste sõnul ei ole sotsiaalministeeriumi eesmärk kunagi olnud soodustada kodusünnituste arvu kasvu.

«Peame kõige turvalisemaks sünnitamise kohaks haiglat, kus on võimalik kiire sekkumine juhul, kui tekivad komplikatsioonid,» sõnas Paluste. Ta lisas, et ka täiesti normaalselt kulgenud raseduse puhul võib sünnituse käigus tekkida olukordi, kus vaid kiire abi päästab ema ja/või lapse elu.

Ametniku sõnul sai regulatsioon koostatud ämmaemandate ja naistearstide ettepanekul nende sünnitajate jaoks, kelle kindel eelistus on kodusünnitus. «Määruses on sätestatud tingimused tagamaks kodusünnituse maksimaalne turvalisus, sh sünnitusjärgne jälgimine, aga ka isikukoodi andmine lapsele, teabevahetus perearstiga kodusünnituse kohta jms,» sõnas Paluste.

Uus võimalus – sünnituskodu

Eestis on taas tulnud kõne alla n-ö sünnituskodude loomine haiglate lähedusse, kus naised saaksid privaatsemates oludes lapse ilmale tuua. Sünnituskodud sobiksid naistele, kes ei saa kodus sünnitada just sel põhjusel, et lähim sünnitusosakond jääb nende kodust liiga kaugele.