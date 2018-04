Mis on saanud ajukahjustusega Jürgenile kogutud annetustest?

Jürgen on 11 aastane Saue valla koolipoiss, kes sattus ränka õnnetusse kaks aastat tagasi. Ta oli just lõpetanud 2. klassi Nissi Põhikoolis, kui ta 2016. aastal pärast jaanipäeva tiigis sõpradega torudel mängides vee alla kukkus. Poiss päästeti, kuid vee all olnud minutid olid liiga pikad ja ta sai ajukahjustuse.

«Valasime uue põranda, mille sisse paigaldasime põrandasoojenduse. Uued kanalisatsioonitorud said veetud otse katlaruumi. Katlaruumis paigaldasime ka eraldi boileri vanni täitmiseks. Kõik seinad said soojustatud. Tagamaks ohutuse kogu majas, tegime korda ka elektriliinid. Sellele järgnes juba plaatimine ja ülejäänud siseviimistlus,» kirjeldasid Kožemjakin ja Toodoga.

Jürgeni kaela ümber on spetsiaalne n-ö ujumisrõngas, et anda talle turvatunnet ja maandada uppumisohtu. Kui esimesel paaril korral tuli vaid naeratus näole, siis nüüd naerab poiss laginal ja peale seda on tal rohkel energiat ja tema meeled on ärksamad. Ka ema tunneb oma lapse arengust siirast rõõmu.