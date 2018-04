Fenomenaalne kogemus: mees jooksis 401 päevaga 401 maratoni

20. eluaastates elas Smith üsna ebatervislikult – suitsetas, tarbis alkoholi ega pööranud tähelepanu oma toitumisele, kirjutab Independent. Oma elu otsustas ta muuta siis, kui koges vaid 29-aastaselt transitoorset isheemilist insulti. Tegu on n-ö insuldi häirekellaga, mille sümptomid on päris insuldile sarnased, ent ööpäeva jooksul mööduvad. Kes on selle juba läbi põdenud, sel pole päris insuldinigi enam kaua oodata jäänud.

Aasta pärast hirmutavat kogemust võtsid sõbrad Smithi kaasa kohalikku jooksutrenni. Algul oli mees hirmul, kuna teda kiusati kooliajal ning ta kujutas endale ette, et on teiste paremate jooksjate seas must lammas. See hirm oli aga alusetu, vaid ta leidis eest teisigi temasarnaseid algajaid. Esimene jooks möödus raskelt, ent innustas teda aina enam pingutama.

Juba pool aastat pärast regulaarseid jooksutrenne võttis Smith osa oma esimesest poolmaratornist. Järgmine eesmärk oli aasta pärast, 2013. aastal toimuv Brightoni maraton. Kahtlemata oli meest nakatanud jooksupisik, sest 2014. aastal läbis ta juba 18 maratoni. Ta janunes aina rohkema järele, millest tekkiski idee joosta maratone järjest. «Tahtsin näha, kuidas selle väljakutsega hakkama saan,» ütles Smith.

Mees alustaski 1. septembril 2015 Inglismaal Bristolis, olles teinud metsikult uurimustööd, et leida võimalikult palju maratone terves riigis. Ta müüs maha enamiku oma isiklikke asju ning ostis kaubiku, et pühendada end täielikult ringireisimisele ja jooksmisele. Esmalt oli plaanis joosta 365 maratoni järjest, ent mees otsustas ümardada selle lähima sajani ning lisas veel ühe magusa lõpumaratoni. Nii saigi neid kokku 401. Maratonid leidsid aset kõikvõimalikes paikades Inglismaal ning Smith kulutas joostes 2,9 miljonit kaolorit.

«Alguses oli see kahtlemata füüsiliselt raske, kuna keha pidi kohanema nõudmisega joosta pidevalt järjest. Kõige keerukamaks osutus kokkuvõttes aga positiivse mõtlemise säilitamine, et fookus ära ei kaoks,» rääkis Smith. Tema inspireeriv projekt puudutas paljusid, mistõttu sai mees aasta jooksul tuhandeid kirju nii neilt, kes jooksid temaga koos kui ka neilt, keda tema tegevus innustas esimest korda jooksurajale minema. «Ma ei teagi, kas saan kunagi aru oma projekti täielikust mõjust inimeste eludele, sest mõne jaoks oli see personaalselt väga innustav, olen selle üle väga uhke,» sõnas mees.

Smith lisas, et tema jaoks mängivad olulist rolli rahvamassid, kes tulevad nii jooksma kui ka jooksjatele kaasa elama. Sellest soovitab ta energiat ammutada neilgi, kes on alles algajad. «Rahvas kannab sind edasi, see on nagu igalt poolt sinusse suubuv energia. Jooksu ajal kogen ohtralt külmavärinaid tekitavaid momente,» lausus ta.