Seitse supertoitu, mille arstid sulle meeleldi välja kirjutaks

Kuus toitumisnõustajat ning arsti andsid Health24 portaalis nõu, millised toidud nende menüüs tihti figureerivad ning miks on need tervisele nõnda kasulikud.

Austrid. Need molluskid jätavad oma suure tsingisisalduse poolest selja taha terve hulga toite, sealhulgas teisi mereande. Tsink mängib olulist rolli ensüümide ja valkude sünteesis ning on immuunsüsteemi tugevdamise võtmeteguriks. Mehi peaks huvitama ka see, et tsinginappusega on seostatud testosteroonitaseme alanemist organismis. Austrid pakatavad ka B12-vitamiinist ja rauast, mis tagavad hea vereringe ja ainevahetuse. Austreid võiks võimalusel süüa iga nädal, mereande aga kokku kolm korda nädalas.

Sinised ja lillad puu- ning köögiviljad. Mustikad, viinamarjad, baklažaan, lilla kapsas – valik on sinu. Nende värvus annab teada sellise antioksüdantide rühma olemasolust, mis aitab vähendada kehas põletikulisi protsesse. Seega on sellised viljad head selleks, et vähendada riski haigestuda südamehaigustesse, diabeeti ja isegi vähki.

Muna. Munakollast ei pea kartma, kuigi selle kolesteroolisisalduse kohta on räägitud hirmujutte. Muna tervikuna on supertoit, milles leidub silmade, aju ja luude head tervist tagavaid ühendeid. Uuringud on ka tõestanud, et kui toidulaud on üldiselt tervislik ning sinna kuulub ka muna, ei pea kolesteroolitaseme kerkimist kartma. Mune peetakse kõige väärtuslikumaks valguallikaks, sest kehal on munavalku lihtne omastada ja näiteks lihasmassi kasvatamiseks kasutada.