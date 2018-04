Seitse soovitust, kuidas hoida eemale südamehaigused

Diabeediga kaasnevaid haigusi ja tüsistusi põhjustab just kaua kestnud ja halvas kompensatsioonis veresuhkur. Diabeedihaigetel on 50 protsenti suurem tõenäosus haigestuda kardiovaskulaarsetesse tõbedesse. Diabeedi tüsistustega inimeste seas on umbes 65 protsenti surmajuhtumitest seotud infarktiga.