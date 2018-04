Kuus allergiamüüti: kas neist saab välja kasvada?

Kevadine õietolmu allergia põhjustab silmade sügelemist ja vesisust, nohu ja kehva enesetunnet. US News murrab kevadallergiate kohta käivad levinud müüdid.

1. Hein põhjustab heinanohu

Termin heinanohu tekkis 19 sajandi Inglismaal, kui talumehed, kes pakkisid heina pallidesse, hakkasid aevastama ja tundsid ninas sügelust. Arvati, et see oli heinast, kuid nüüd teatakse, et põhjus peitus hoopis põhu sees olevates hallituse spoorides.

2. Kevadised lilled põhjustavad allergiat

Tegelikult on lilleallergia haruldane. Lillede õietolmu kannavad edasi putukat ning väga vähe sellest satub õhku. Puud ja rohttaimed toodavad õietolmu, mis kandub edasi tuulega läbi õhu ning põhjustab enamike allergilistest reaktsioonidest. Levinuimad puud, mis allergiat põhjustavad on tamm ja kask.

3. Kasvad allergiatest välja

Enamikul nasaalse allergiaga lastest jätkuvad sümptomis ka täiskasvanueas. Samuti on nasaalse allergiaga lapsed suurema riski all haigestuda astmasse, ka täiskasvanuna. Samuti ei kindlusta allergiavaba lapsepõlv seda, et täiskasvanuna neid ei tekiks.

4. Kohaliku mee söömine hoiab kevadise allergia kontrolli all

Müüt põhineb ideel, mille järgi mesilased kannavad õietolmu ning osa sellest satub mee sisse. Teooria järgi muutud tänu õietolmu sisaldava mee söömisele allergiale immuunseks. Kahjuks on transpordivad mesilased jällegi teist tüüpi õietolmu, mitte seda, mis allergiaid tekitab.

5. Oota rohtude võtmisega, kuni allergiasümptomid tekivad

Käsimüügis olevad allergiaravimid, näiteks antihistamiinis ja kortikosteroidid ravivad allergianähte, kui need on juba alanud. Kuid need toimivad veelgi paremini, kui ravimit võetakse ennetavalt enne allergiahooaja algust. Parimad tulemused saad siis kui alustad allergiarohu võtmist enne hooaja algust ning jätkad sellega terve allergiaperioodi vältel. Samuti tee kindlaks, et sul oleks õige ravim.

6. Allergiaravimid ei toimi minu peal