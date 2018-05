Valgalased Jüri Ratasele: leidke raha sünnitusosakonna säilitamiseks

«Mõistame argumenti, et majanduslikust seisukohast tagab praegune Eesti Haigekassa rahastamine sünnitusabiteenuse osutamise pearahapõhiselt, mis ei kata kõiki sünnitusosakonna kulusid aasta läbi ja et Valga haigla on pidanud senini katma kulusid teiste osakondade arvelt, mis ei ole tulevikus enam jätkusuutlik,» kirjutavad nad.

Seetõttu leiab vald, et otsus lõpetada sünnitusabiteenuse osutamine alates 1. juulist 2018 ei järgi äriseadustikus sätestatut ning otsus on vastuolus Valga haigla kehtiva funktsionaalse arengukavaga.

Samuti leitakse, et Valga haigla sünnitusabiteenuse osutamise lõpetamine on väga suurt regionaalset mõju avaldav otsus, mistõttu ei saa see piirduda ainult haigla nõukogu otsusega. Seetõttu soovib vald, et valitsus langetaks sünnitusosakonna sulgemise kohta oma otsuse.