Teadlased leidsid põhjuse, miks külm ja treening ühtviisi rasva põletab

Füüsiline aktiivsus, süda ja ainevahetuse tervis on omavahel tihedalt seotud. Isegi kõige väiksem füüsiline aktiivsus alandab kardiometaboolset riski. Liiga vähe liikumist jällegi suurendab südame-ja veresoonkonnahaiguste ja diabeediriski, vahendab Medical News Today.

Ohio ülikooli ja Harvardi meditsiinikooli teadlased leidsid, et isegi lühike mõõdukas treeningu sööst tõstab põhilise lipiidi taset kehas. Seda vabastab pruun ehk «head» tüüpi rasv. Pruuni rasva peetakse kasulikuks, sest see põletab kaloreid – selle põhieesmärk on muuta söödud toit energiaks. Valget rasva seostatakse jällegi südamehaiguste ja diabeediga.

Ajakirjas Cell Metabolism avaldatud uuringus tuuakse välja põhjus, miks treening kehale kasulik on. Uuritud lipiid on selline, mida keha vabastab, kui meil on külm. Varasemad uuringud on näidanud, et külm paneb lipiidi, mida kutsutakse 12,13-diHOME, stimuleerima pruuni rasva tegevust. Samuti leiti, et inimestel, kellel on rohkem seda lipiidi, on parem insuliinitaluvus ja madalam kehamassiindeks.

Uuring leidis esimest korda, et ka treening tõstab selle lipiidi taset. Analüüsides lipiide, leidis uuring, et üks mõõduka intensiivsusega treening paneb inimestel uuritavat lipiidi märgatavalt rohkem ringlema. Lisaks leiti hiirtega uuringus, et nii ainus hoogne treening kui ka pikaajaline füüsiline aktiivsus tõstsid lipiidi taset. Lõpuks nähti, et kui näriliste pruun rasv eemaldada, kadus see efekt, mistõttu jõuti järeldusele, et lipiidi toodab pruun rasv.