Ameeriklanna kaotas pooleteise aastaga pea 60 kilo tänu kahele muutusele

Californiast pärit Megan Lenss sõi varem iga päev rämpstoitu. Kui 26-aastane naine eelmise aasta jaanuaris 136 kilogrammi kaalus, otsustas ta ebatervislikule elustiilile lõpu teha. Ta usub, et teda saatis edu tänu kahele muutusele, vahendab Health .

Kuigi tema kaalulangetus on olnud edukas, tunnistab ta ka, et murdub vahel. Näiteks räägib naine, et sõi eelmisel nädalavahetusel terve paki küpsiseid. Siiski ei lase ta ennast sellistest pisiasjadest häirida ning teeb kõik, et järgmine päev oleks tervislikum.