Tervisenõu: miks tekib pingelanguse järel peavalu?

Vastab Tartu Ülikooli kliinikumi neuroloog Mark Braschinsky.

See oleneb nii peavalu tüübist kui ka sellest, kuidas inimene defineerib pingelangust. Mõnikord öeldakse, et pingelangus tekib nädalavahetusel, pärast pingelisi tööpäevi. Tegelikult võib aga see peavalu tulla hoopis režiimi muutumisest. Ehk see peavalu ei ole tingitud niivõrd pingelangusest, vaid sellest, et argipäevadel magab inimene vähem tunde kui nädalavahetusel, mil magatakse 2-3 tundi rohkem.

Migreen on aga ajuhaigus. Meie kõigi ajud töötlevad pidevalt nii väliskeskkonnast kui ka inimese enda seest tulevat infot. Migreeni all kannatajatel on neid faktoreid hästi palju. Ühel võib peavalu esile kutsuda pingelangus, teisel pingeline periood, ilmastik või midagi muud, see nimekiri on pikk.