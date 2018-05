Arst toob välja suurimad vead Eesti laste toitumises

Einberg on sageli kokku puutunud lastega, kelle terviseprobleemide peamine põhjus on eale mittesobiv toit ja tasakaalustamata toitumine. Tema sõnul teevad vanemad lastele toitu pakkudes sageli kergesti välditavaid vigu.

Toit ei vasta eale

Einbergi sõnul ei arvesta osa vanemaid, et lapse seedetrakt teeb läbi muutusi lapse kasvades ja arenedes, mistõttu tuleb lapse toidumenüü koostamisel arvestada tema vanust. Ta selgitas, et pärast esimest eluaastat peaks laps tasapisi üle minema pere toidule ja pooleteise aastaselt peaks ta sööma sama toitu, mis vanemad. «Lapsel lõikuvad esimesed hambad kuue- kuni kaheksakuuselt. Kahe- kuni kolmeaastaselt lõppeb hammaste lõikumine ja lapsel on suus 20 piimahammast. Hammaste arengust ja arvust suus sõltub toidu närimine ja tahke tükilise toidu söömine» selgitas tohter. Kui laps võtab kaalus normaalselt juurde ja areneb hästi, siis võiks ta kuus esimest kuud toituda üksnes rinnapiimast ja pärast seda tuleks talle hakata andma lisatoitu. Kui lapse kaaluiive on puudulik, siis võib lisatoitu hakata andma juba neljandast kuust.

Uusi maitseid tuleks lapsele tutvustama hakata tasapisi. Kui lapsele on ühte toitu pakutud mitu päeva järjest ja see lapsele sobib, siis võib see toit edaspidigi menüüsse jääda. Tuleb arvestada seda, et lapse põhitoit on esimesel eluaastal kas rinnapiim või selle puudumisel piimasegu.

Poolfabrikaadid ja valmistoit

Lastele antakse liiga sageli ohtralt lisaaineid sisaldavaid poolfabrikaate ja valmistoitu. Olenevalt kvaliteedist, ei pruugi selline toit sobida täiskasvanutelegi, kuid lapse tervist võib see oluliselt mõjutada.

Liiga palju maiustusi

Lapsele maiustusi pakkudes tuleks Einbergi sõnul lähtuda väikelaste toidupüramiidist. «Üks kuni kaks portsjonit magusat päevas, mida väikelastele soovitatakse, ei tee kindlasti paksuks,» rääkis Einberg, kes soovitab lastele anda suhkrut parajas koguses ja vältida ka äärmuslikku, suhkruvaba dieeti. Üks portsjon sisaldab keskmiselt 40–70 kilokalorit ja on näiteks kaks teelusikatäit mett, suhkrut või moosi, 10–15 grammi küpsist, kümme grammi šokolaadi, kümme grammi kompvekke või üks detsiliiter mahlajooki. «Ei juhtu midagi, kui väikelaps paneb hommikul pudru peale kaks lusikatäit moosi või sööb 15 grammi küpsist. Küll aga ei tasu talle kohe pärast sööki uuesti kommi anda,» rääkis arst. Maiustused on tema sõnul libe tee, sest lastele hakkavad need tavaliselt meeldima ja nii on raskem ka liialdamist vältida.

Lehmapiim esimesel eluaastal ei sobi

Kuigi pudru valmistamiseks võib lehmapiima kasutada juba lapse esimesel eluaastal, ei tohiks seda joogipiimana menüüsse võtta enne, kui laps on vähemalt aastane. See ei tähenda siiski, et piima pelgama peaks. «Väikselapse menüüs on piimal päris suur roll. Näiteks peaks aastane laps piimast saama poole oma päevasest toidukogusest. See võib olla rinnapiim, piimasegu või lehmapiim,» selgitas Einberg.