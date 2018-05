Burger ja pasta enne jooksuvõistlust - kas rumalus või hoopis väärt mõte?

Rahvajooksude eel leiab sotsiaalvõrgustikust mõtteteri, et parim «kütus» võistluse ajaks on eelmisel päeval söödud süsivesikurikas hamburger ja friikartulid, vahendab ERR Novaator .

Sai, liha, salat ehk hamburger – põhimõtteliselt on tegu kiirete süsivesikutega, mida võib enne võistlust süüa küll, sõnas ERRi saatejuht Eeva Esse, kel on kogemusi pikkade jooksu- ja suusavõistlustega.

Friikartulitesse suhtub ta aga kriitilisemalt, kuna niivõrd halb pole kartul kui juurvili, vaid asjaolu, et see on rasvas küpsetatud ja tegelikult raskesti seeditav.