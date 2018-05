4 toitainet, mis hoiavad kõrvad töökorras

Kaalium. See reguleerib keha kudedes ja veres leiduvate vedelike taset ning on kõrvade seisukohalt tähtis, sest mõnel määral leidub vedelikke ka sisekõrvas. Sisekõrvas justkui töödeldakse väliskeskkonnast kuuldavad helid impulssideks, mida meie aju tõlgendabki teatud helina. Kaaliumi saad hästi omastada banaanist, avokaadost, kartulist, spinatist, melonist, piimast, apelsinist, aprikoosist, tomatist ja jogurtist.

Foolhape. Foolhappel on täita kriitiline roll, et tagada keha võimekus uusi rakke toota. Sealjuures on uuringutega selgeks tehtud, et foolhape või seda sisaldavad toidulisandid aitavad ennetada vananemisega kaasnevat kuulmislangust. Organism kasutab foolhapet muuhulgas hea vereringe tagamiseks, mis on vajalik selleks, et sisekõrvgi suudaks täiel võimsusel töötada. Foolhapet leidub lihas, sparglis, brokolis ja spinatis.