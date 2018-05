Kas piim ja nisu on siis halvad? Teadlane purustab 7 levinumat toidumüüti

Inimene sööb vähemalt kolm korda päevas ning kui midagi on tervisega korrast ära, peab ta süüdlaseks esmalt sööki, rääkis Amsterdami Vrije Ülikooli toiduteaduse emeriitprofessor Martijn Katan Deutsche Welle’le. Niisamuti on tuhandeid eri dieete ja arvamusi, milline toitumisviis kaitseb vähi eest ning millisega saab piha peeneks. Katan vaatles seitset levinumat müüti ning tegi selgeks, kas neil on tõepõhi all või mitte.

Müüt 1: mahetoit on tervislikum kui tavalises toidupoes müüdav toit. Mahepõllumajandus on väga hea keskkonnale, ent mahedalt toodetud puu- ja köögiviljad ei pruugi olla palju tervislikumad kui tavalised. Viljades, mille leiad toidupoe letilt, on üldjuhul pestitsiidide hulk nii väike, et see ei kujuta tervisele mingit ohtu. Mahedad viljad sisaldavad küll vähem nitraate kui mitteorgaanilised, ent Katani sõnul pole veel kindlaks tehtud, kas see on just eelis. Arvati, et nitraadid reageerivad kehas nitritite ja nitrosamiinidega ning muutuvad kantserogeenseks, ent siiski on kindlaks tehtud, et see ei vasta tõele. Nitraate seostatakse vererõhu alandamisega, ent seegi ei pruugi olla negatiivne tervisemõju. Samas on Katani hinnangul teisi põhjuseid, miks eelistada mahetoitu. Nimelt kasutatakse mahepõllumajanduses vähem või üldse mitte antibiootikume loomakasvatuses. Antibiootikumide liigkasutamine viib resistentsuseni, mis paneb meid kõiki ohtu, kuna antibiootikumiravi ei pruugi enam nii hästi mõjuda.

Müüt 2: toortoit on tervislik, sest kuumutades hävivad vajalikud toitained. Paljudes köögiviljades leidub eriti suurel hulgal C-vitamiini, mille sisaldus tõepoolest kuumutades veidi väheneb, ent C-vitamiini puudus pole ühiskonnas kuigi suureks probleemiks. Katani hinnangul ei pea teiste toitainete omandamise pärast samuti palju muretsema. Küpsetatud või vokitud köögiviljade eeliseks peab ta ka seda, et kuumutamisel kahaneb nende suurus, mistõttu saad neid rohkemas koguses süüa. Kuumutamisel hävinevad ka halvad bakterid, nende seas kolibakter, mille levikuga juurviljades ja toorsalatites on aegajalt probleeme.

Müüt 3: lehmapiim on ebatervislik ning tekitab allergiaid. Katan nentis, et piimarasv pole suurtes kogustes tõesti tervislik, vaid võib kolesteroolitaset suurendada. Seega võiksid menüüsse kuuluda enamjaolt väiksema rasvasisaldusega piimatooted. Piimatooteid ei pea aga menüüst välja jätma, juhul kui need otseselt ei tekita kehva enesetunnet. Piim on vitamiinirikas ning sisaldab joodi, kaaliumi ja tsinki. Piimatooted on hea valguallikas taimetoitlastele. Piimavalgule või –suhkrule on tõesti talumatud või allergilised väike osa lastest, ent mõnel puhul võib see isegi kasvades mööduda. Ka laktoositalumatus avaldub osal inimestest vaid siis, kui nad tarbivad suures koguses piimatooteid.