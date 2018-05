Ämmaemand selgitab: miks tekib rasedatel vahel isu kriidi, savi või mulla järele?

Raseda naise enda tervisele koormavaks võib kaalutõus muutuda siis, kui varem tavakaalus naine võtab lapseootuse ajal juurde rohkem kui 11–16 kilogrammi ja varem rasvunud naine üle viie kuni üheksa kilogrammi. Kui vahel harva süüa ära tavalisest suurem tükk torti, siis tavaliselt see ämmaemanda sõnul ohtlik siiski ei ole, kuid sage magusaga liialdamine mõjutab kindlasti kehakaalu.

Suur oht kaalus juurde võtta on neilgi, kes joovad sageli koolat ja teisi suhkrujooke. «Janu kustutamiseks on parim jook vesi,» toonitas Kruutmann. Vahel harva karastusjooke tarbida küll võib, kuid eriti tähelepanelik tuleks olla kofeiini sisaldavate jookidega. «Kui raseduse alguses tarbida ülemäärastes kogustes kofeiini, siis võib see põhjustada raseduse katkemist ja kofeiin takistab ka mineraalide ja vitamiinide imendumist,» selgitas ämmaemand. Nii lapseootel naine kui ka imetav ema võivad päevast tarbida kuni 200 milligrammi kofeiini, mis tavaliselt tähendab üht kuni kaht tassi kohvi.

Toidulisandeid võta targalt

Hoiduda tuleks ka kuhjade viisi toidulisandite võtmisest. «Kui lapseootel emal ei ole ühtegi haigust, tal on tervislik eluviis ja ta sööb tasakaalustatult, siis ei ole tal tingimata tarvis juurde võtta toidulisandeid,» rõhutas Kruutmann. Selle asemel tuleks juba enne rasestumist toidulaud kriitilise pilguga üle vaadata ja mõelda, missugustest toitudest võiks loobuda ja missugused võiks menüüsse lisada.

Loote närvikoe arenguks on näiteks väga oluline foolhape, mille vajadus raseduse ajal suureneb. Kui toidus on foolhapet vähe, siis on ämmaemanda sõnul suurem risk neuraaltorudefekti ja teistegi haiguste tekkeks. «Kuna pooled rasedused tulevad toreda üllatusena, siis soovitatakse viljastumiseas naistel foolhapet juurde võtta,» rääkis ta. Seda tuleks teha raseduse planeerimisest kuni 12 rasedusnädalani. Foolhape on ainuke toidulisand, mida soovitatakse naistel raseduse ajal igaks juhuks juurde võtta ka siis, kui nad toituvad tervislikult ja mitmekesiselt.

Tavalisest suurem on raseduse ajal mineraalide ja vitamiinide vajadus, kuid kõik selle saab lapseootel naine tavaliselt kätte mitmekesisest toidust. Näiteks suureneb raseduse ajal keha rauavajadus, kuid uuringud on näidanud, et profülaktiline rauatablettide võtmine ei paranda ema ega lapse tervislikku seisundit. Seetõttu tuleks rauapreparaate võtta vaid ämmemanda või naistearsti soovitusel, kui vere hemoglobiinisisaldus on langenud. Kõige paremini omastab organism rauda loomsest toidust.

Väga oluline on ka magneesium. Eriti oluliseks muutub see mineraal siis, kui lapseootel naisel on preklampsia või kõrgvererõhktõbi. Sel juhul aitab magneesium ära hoida krampe. Kui lapseootel emal on magneesiumipuudus, siis võib ka lapsel tekkida metaboolne sündroom, mis hullemal juhul võib tähendada teise tüübi diabeeti.