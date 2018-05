Treenerid annavad nõu, kuidas «sangadest» vabaneda

Kui oled naine, kelle vööümbermõõt on üle 89 sentimeetri või mees, kelle vöökoht on üle 102 sentimeetri, kaotad esmalt sisemist kõhurasva. See on tegelikult tervisele kasulikum, sest vistseraalne rasv seostub erinevate meditsiiniliste probleemidega, näiteks kõrge vererõhk, kolesterool, prediabeet ja põletik. Selleks, et kaotada nahaalust rasva, mis ladestub «sangadele», puusadele, reitele ja tagumikule, tuleb veelgi rohkem vaeva näha, vahendab CNN.