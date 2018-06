10 märki, et sind kimbutab C-vitamiini vaegus

Maailmas C-vitamiini puudusega suurt probleemi pole, sest pea igal pool on kättesaadavad vitamiinirikkad puuviljad ning vajadusel on võimalus vitamiine tableti kujul juurde tarbida, kirjutab Healthline. Samas kes mitmekülgsest toitumisest ega toidulisanditest hooli, sel võib siiski vitamiinipuudus tekkida.

Vitamiinipuuduse väljakujunemine võtab üldiselt aega mitu kuud. Healthline reastab mõned märgid välimuses ja enesetunnes, mis seejärel sellest aimu annavad.

Kare nahk. C-vitamiinil on täita oluline roll kollageeni tootmises, mis omakorda on vastutav naha ja sidekudede tervise eest. Kui C-vitamiini tase on madal, võib tekkida nahal seisund nimega keratosis pilaris. Nii tuleb üldiselt kätele, reitele ja tagumikule hulk väikseid karedaid valgeid täpikesi, mis meenutavad kananahka. Seisundi võib tekitada 3-5 kuud kestnud vitamiinivaegus, vitamiini manustamisega võib see kergesti leeveneda.

Punased karvanääpsud. Nahapinnal leiduvate karvanääpsude ümber peitub hulgaliselt pisikesi veresooni, mis varustavad juukseid ja muud karvkatet vere ja toitainetega. Kui C-vitamiini kehas napib, muutuvad need veresooned nõrgaks ja purunevad kergesti, jättes karvanääpsude ümbruse punaseks. C-vitamiini võtmine võib sellele sümptomile lahenduse pakkuda mõne nädalaga.

Kerge sinikate teke. Sinikas tekib siis, kui nahaalused veresooned purunevad, moodustades verevalumi. Kui sinikad tekivad isegi kergema müksu peale, võib see olla märk C-vitamiini vaegusest, kuna vähene kollageeni tootmine on veresooned nõrgaks teinud. Sinikad võivad olla ka tavapärasest suuremad ning tumelillad.

Aeglaselt paranevad haavad. Ka siin on seos kollageeni tootmisega – kuna vitamiininappus seda aeglustab, paranevad haavadki mõnevõrra aeglasemalt. Uuringutes on näiteks leitud, et krooniliste jalahaavanditega inimesed on sagedasti C-vitamiini nappuses. Raskematel juhtudel võivad vanad haavad uuesti avaneda ja suurendada infektsioonide tekkeriski.

Nõrgad luud. C-vitamiin mõjutab ka luude tervist. Levinud on müüt, et tervete luude heaks on vaja kaltsiumi, ent kriitilist rolli mängivad sealjuures ka teised vitamiinid, eriti C-vitamiin. Eriti võib C-vitamiini puudus mõjutada väikelapsi, kelle luud on veel arenemisjärgus ning kellele on vitamiinid luude tugevdamiseks hädavajalikud.

Veritsevad igemed. Punaseid, paistes ja veritsevaid igemeid võib seostada C-vitamiini vaegusega, sest igemekude võib sellega nõrgeneda ja muutuda põletikuliseks. Ka igemetes asuvad veresooned võivad kergesti lõhkeda. Vitamiinipuudusega võivad igemed isegi minna lillat tooni. Kui igemed on nõrgad, võib omakorda ähvardada hammaste kaotamine.

Rauavaegusaneemia. Raud ja C-vitamiin käivad käsikäes ning ka viimase nappus võib süüdi olla rauavaegusaneemia tekkes. Aneemiale on iseloomulikud veel kahvatu jume, väsimus, kuiv nahk ja juuksed, külmad jäsemed. Kui aneemia on juba diagnoositud ning seisund ei parane, võiks kontrollida ka C-vitamiini näitajaid.

Pidev väsimus ja kehv tuju. Üsna universaalsed sümptomid, ent tegelikult on need C-vitamiini nappuses põhilised. Need võivad ilmneda veel enne, kui defitsiit välja kujuneb. Kui hakata võtma korralikku C-vitamiini annust, võib seisund isegi päeva-paariga paraneda.

Seletamatu kaalutõus. C-vitamiin võib olla muuhulgas abiks ülekaalu ennetamisel, sest see reguleerib rasva vabanemist rasvarakkudest, vähendab stressihormoone ning pärsib põletikulisust. Uuringutes on leitud seos madala C-vitamiini taseme ning liigse keharasva vahel, ent pole päris selge, kas see on põhjus-tagajärg seos. Siiski tasub kontrollida, kas seletamatu kaalutõusu taga pole just C-vitamiini vaegus.

Madal immuunsus. Uuringud näitavad, et C-vitamiin koguneb eri tüüpi immuunrakkude sees, et aidata seal infektsioone tõrjuda ning haigusetekitajaid hävitada. Seepärast on vitamiini seostatud madala immuunsuse ja sagedase viirushaigustesse haigestumisega. Haiguste vältimiseks tuleb C-vitamiini saada toidust või juurde manustada regulaarselt, mitte hakata end haigena tundes suurtes kogustes vitamiine sisse sööma, sest viimasel juhul ei pruugi sellest enam abi olla.

Head C-vitamiini allikad on: