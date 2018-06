Spetsialisti 8 soovitust, kuidas saada õnnelikuks

1. Tunne ennast

Pole olemas ühte, univeraalset lahendust, mis aitaks kõigil inimestel olla õnnelik ja terve ning elada tegusalt. Kõige olulisem on tunda iseennast: oma temperamenti, huvisid ja väärtusi. Mida paremini inimene ennast tunneb, seda lihtsam on tal luua elu, mis muudaks ta õnnelikuks.

2. Ära lase perfektsuse püüdlustel varjutada head tulemust

Kuigi ideaalses maailmas oleks vahel tore elada, ei esine sellist olukorda just sageli. Mõistlikum on endale meelde tuletada, et 20-minutiline jalutuskäik on parem kui kümnekilomeetrine jooks, mis jääb vaid unistuseks. Sõpradega kaasaostetud toidu söömine on parem lahendus kui üksinda kodus istumine, kuna suurejoonelise peo jaoks napib raha.

3. Anna endale lubadusi

Need ei pea olema väga spetsiifilised lubadused, nagu korista tuba ära, vaid pigem üldisemad printsiibid, millest oma elus juhinduda. See on hea harjutus oma väärtuste ja unistuste läbimõtlemiseks ning aeg-ajalt on hea need jälle üle vaadata ja korrektuure teha.

Sellised lubadused võivad olla näiteks:

ära hoia halbadest kogemustest kinni;

käitu nii nagu tahaksid, et sinuga käitutakse;

tee plaan kohe teoks;

ole sõbralik, aga samas õiglane;

naudi protsessi;

analüüsi probleemi;

tee seda, mida pead tegema.

4. Tee selgeks, mis sind häirib

See tundub küll ilmselge, aga siiski tasub järele mõelda, mis täpsemalt häirib ja miks. Kus peitub probleem? Näiteks kui nimesele ei meeldi tema töö, võib probleem olla näiteks hoopis töökeskkonnas, tööletuleku tees või rutiinis.

5. Hooli oma kehast: tee regulaarset trenni ja maga piisavalt

Rubin on teinud inimestega õnnelikkuse teemal sadu intervjuusid. Peaaegu kõigis neis mainiti regulaarse füüsilise aktiivsuse olulisust. Lisaks toodi välja, et trennirutiin oleks võinud tekkida varem. Undki mainiti intervjuudes üsna sageli, kuna väsinuna on keeruline olla rõõmus ja tegus. Seega trenni ja magama!

6. Pühenda aega ja energiat suhetele

Nii filosoofid kui ka teadlased on jõudnud järeldusele, et üks olulisemaid õnnelikkuse komponente on head suhted lähedastega. Inimesed vajavad tavaliselt isiklikke sidemeid, ühtekuuluvuse tunnet ja usaldust.

7. Küsi endalt, keda sa kadestad

Kuigi kadedust peetakse tihti negatiivseks, aitab see tegelikult jõuda õnnelikuma eluni, kuna nii on näha, mis osad elust vajavad muutust. Näiteks kui inimene kadestab kellegi teise tööd või suhteid sõprade-lähedastega, võib ta hakata seetõttu ka ise uuele töökohale mõtlema või oma lähedastega rohkem suhtlema.

8. Pea meeles, kõik teevad vigu