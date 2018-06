Toitumisnõustaja selgitab: kuidas näha, et ainevahetus on korrast ära?

«Välimus on esimene, mis hakkab meile märku andma, et midagi on korrast ära,» rääkis Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse liige ja funktsionaalse toitumise nõustaja Riinu Rätsep blogis Tervislik Toitumine.

Juuksed ja küüned on tänapäeval aksessuaarid, juhul kui toitaineid on vähe, siis kasutatakse neid elutähtsate protsesside käigus, sõnas ta. «See on sama, kui inimesel on rahaliselt väga kitsas olukord, siis ta pigem kulutab oma viimased sendid toidu ostmiseks kui uuele käekotile või käevõrule,» rääkis rätsep.

Nahal väljenduvad samuti ainevahetuse häired või puudujäägid toitumises: nahk muutub kahvatuks, silmaalused hallikamaks või sinakamaks, tekivad vistrikud, ekseemid, lööbed, punased laigud jne. «Nahk on meie esmane indikaator,» täpsustas ta.

Kasulikud küllastumata rasvhapped

Rakkude ainevahetus paraneb küllastumata rasvhappeid tarbides, eriti rasvases kalas oleva oomega-3-rasvhappe toel. Ainevahetust mõjutab ka rasvade omavaheline tasakaalus tarbimine. «Kuna küllastunud rasvad, mida tänapäeva toidulaual on liiga palju, muudavad rakumembraanid jäigemaks, siis muutub ka rakkude ainevahetus aeglasemaks, raskendatud on nii toitainete sissepääs rakku kui ka raku sees tekkinud jääkainete väljapääs,» täpsustas toitumisnõustaja.

Seega aitab rakkude ainevahetuse tõhustamisele kaasa küllastunud rasvade ja rafineeritud toodete: juust, liha, valge suhkur, valge riis, valge jahu, valge pasta, vähendamine oma toidulaual ja oomega-rasvhapete, eriti oomega-3 suurendamine menüüs. Kui ainevahetus toimib hästi, tähendab see, et seedimine on korras, enesetunne hea, nahk klaar, energiat on piisavalt ning tervisemured ei kimbuta.

Tulenevalt paljudest tervisemuredest, püüavad inimesed sageli ise ainevahetuse kiirust mõjutada. On selleks siis kaalumured, kõhukinnisus vms. Toitumisnõustaja sõnul mõjutab igaüks oma metabolismi iga päev päris mitmel viisil ja sageli seda ise teadmata.

«Kui me toitumisele tähelepanu ei pööra, siis ainevahetuse protsessis osalevad ensüümidei saa aktiivseks tegevuseks vajalikke mikrotoitaineid (vitamiinid, mineraalid ja fütotoitained) ning nende tegevus muutub aeglasemaks,» selgitas Riinu Rätsep. «Organismist väljutatakse toit, mis ei ole täielikult lõhustumis- ja imendumisprotsesse läbinud. Samuti annab sellest märku kas kõhukinnisus, -lahtisus või muud seedevaevused.»

Teadlikult toitudes püsib meie seedetegevus aktiivsena. Lisaks tasub tervise hoidmiseks piisavalt liikuda ja vältida liigset stressi, kuna ka need faktorid võivad oluliselt mõjutada ainevahetuse tööd. Ainevahetuse põhiprotsessid toimivad kõigil inimestel ühtemoodi, kuid erineda võib ensüümide aktiivsus. Seetõttu ongi mõnel metabolism veidi kiirem, teisel jälle aeglasem. See on täiesti normaalne ja loomulik.

Suurem lihasmass kiirendab ainevahetust

Erinevusi ainevahetuse n-ö töökiiruses põhjustab ka lihasmass. Treenitud inimene põletab tõenäoliselt ka istudes rohkem kaloreid kui väiksema lihasmassi ja suurema rasvaprotsendiga inimene. Samas kui toitumine on paigast ära, siis puuduvad ensüümidel neid ergutavad vitamiinid ja mineraalained.

Lisaks trennitegijatele võivad parema ainevahetusega hoobelda ka mehed, kes on üldiselt naistest füüsiliselt tugevamad. Kuna ainuüksi nende organismi funktsioneerimiseks kulub rohkem energiat, siis on ka metabolism neil tavaliselt naiste omast kiirem. Lisaks kulutavad mehed ka puhkeolekus rohkem kaloreid.