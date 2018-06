Teadlased leidsid viisi, kuidas kauem elada

Uurimuse eesmärk oli välja selgitada, kas liikumiskiirus on seotud vähenenud riskid surra vähki, südamehaigustesse või mingil muul põhjusel, kirjutab newsmax.com.

Võttes arvesse mõjutavaid tegureid, näiteks füüsilist aktiivsust ja selle intensiivsust, vanust, sugu ja kehamassiindeksit, avastasid teadlased, et keskmisel kiirusel kõndimine seostub 20 protsenti madalama suremise riskiga kui aeglasel kiirusel kõndimine. Kiiresti kõndimine vähendas seda riski lausa 24 protsenti.

Täpsemalt selgus, et keskmisel kiirusel kõndimist seostati 24 protsenti väiksema südamehaiguste riskiga kui aeglasel kiirusel kõndimist. Kiiresti liikudes vähenes see sama risk 21 protsenti.

Eriti kasulik on kiiremini liikumine vanemas eas inimestele. Üle 60-aastaste seas oli keskmisel kiirusel kõndijatel 46 protsenti väiksem risk surra südamehaigustesse ning kiirelt kõndijatel vähenes see risk lausa 53 protsenti.

«Kiireks kõndimise kiiruses peetakse üldiselt viit kuni seitset kilomeetrit tunnis, kuid see sõltub ka inimese füüsilisest vormist,» rääkis uuringu juhtivautor Emmanuel Stamatakis. Ta selgitas, et eriti mõistlik on liikuda kiiresti, kui inimesel pole võimalik pikalt kõndida. Kiirem kõnd paneb südame kiiremini tööle.