9 toitu, mida südamearstid iga hinna eest väldivad

Toidulauda soovitatakse eelkõige hoida tasakaalustatuna. Isegi kui vahepeal läheb suhu mõni komm või kartulikrõps, mis muidu liigitatakse ebatervislike toitude hulka, siis ei juhtu sellest midagi, kui ülejäänud menüü on igapäevaselt valdavalt tervislik. Reader’s Digest avaldab nimekirja toitudest, mida ei soovita tihti süüa südamearstid ega söö neid ka ise.

Töödeldud (punane) liha. Peekon, sink ja vorst kuuluvad paljude igapäevamenüüsse, rääkis kardioloog dr Jennifer Haythe, kuid ta ise ei läheks nende toitude lähedalegi. Arst rõhutas, et need koosnevad peamiselt küllastunud rasvadest ning suures koguses söömist seostatakse nii südamehaiguste kui ka vähiga. Töödeldud liha alla kuuluvad ka igasugused soolatud, kuivatatud ja suitsutatud tooted, mida tihti töödeldakse südamele kahjulike kemikaalidega ja maitsestatakse ohtra soolaga. Paraku pakatab küllastunud rasvadest ja kolesteroolist ka punane liha, mida ei maksa tihti süüa. Dr Haythe on oma patsientidel limiteerinud punase liha söömise ühe korrani kuus.

Kartulikrõpsud. Dr Haythe sõnul sisaldavad need suures koguses transrasvu, maitsetugevdajaid, soola ja süsivesikuid. Kuigi lihtne on nahka pista terve pakk krõpse, siis kõhtu need ometi oma koostise tõttu ei täida. Eriti ohtlikuks võib pidada krõpsude soolasisaldust, sest krõpsupakis sisalduv sool üksinda täidab päevase soolanormi. Inimesed, kes tarbivad rohkem kui 2000 mg naatriumi päevas, satuvad suuremasse südame-veresoonkonna haiguste ohtu. Seega krõpsuports jäägu väikseks või hoopis olemata.

Pitsa. Pitsaõhtu võib mõnele olla nädala tippsündmus, ent dr Haythe sõnul saame sealt ainult suure koguse tühje süsivesikuid koos soola ja töödeldud juustuga. Ta soovitab tellida pigem lahjema pitsa, mille peal on seened, paprikad ja kaste. Vorsti- ja singipitsade söömine tuleks pigem vahele jätta. Veelgi tervislikuma versiooni pitsast saad siis, kui küpsetad ise täisterajahust põhja, kasutad lahjat liha, oliiviõli, kitsejuustu jm lisandeid.

Dieetjoogid. Kardioloog dr Sindhu Koshy paneb südamele, et iga muu karastusjook on parem kui dieetjook. Nimelt kasutatakse dieetjookides kunstlikke magusaineid, nende seas ennekõike aspartaami, mis suurendab magusaisu ning mida peetakse hullemaks kui suhkrut ja glükoosi-fruktoosisiirupit. Dieetjookide efekt võib olla vastupidine ning hoopis soodustada kaalutõusu, mis omakorda tekitab juba südamehaiguste ohu.

Lauasool. Soola on väga lihtne üle tarbida. Esiteks leidub seda liigselt enamikes valmistoitudes ning paljud riputavad toidule veel iseseisvalt soola peale. Liigne soolatarbimine tekitab aga probleeme vererõhuga. Dr Koshy sõnul ei saa turvaliseks pidada ühtki, ei Himaalaja ega roosat soola. Kui sul on soodumus kõrgeks vererõhuks, tuleb piirata mistahes soola tarbimist. Dr Koshy nentis, et kõrge vererõhk võib langeda isegi ilma ravimiteta juba siis, kui jätad ainuüksi soola menüüst välja.

Valge sai. Nii valges saias, riisis kui ka makaronides leidub suurel hulgal tärklist, millest moodustatakse kehas suhkrud, hoiatas dr Koshy. Eelistada tasub pigem täisteratooteid, mis sisaldavad kiudaineid, seeduvad kergesti ega tõsta hüppeliselt veresuhkrutaset.

Energiajoogid. Nende peamisi koostisosi, tauriini ja guaraanat kiidetakse kui looduslikke erguteid ning nende kasutamine pole reguleeritud. Kui segada need koostisosad kofeiiniga, mis enamike energiajookide koostises leidub, on tulemuseks suur koormus südamele. Kardioloog dr Nicole Weinberg tõdes, et energiajoogis peitub suur kogus kofeiini, mis võib põhjustada südame rütmihäireid. Energiajooke tarbitakse tihti unisusest jagusaamiseks, ent unetu öö ning kofeiinist pakatav energiajook on tema sõnul väga halb kooslus.

Frititud kana. Kahtlemata on see väga maitsev, ent dr Weinbergi sõnul puudub selles igasugune toitaineline väärtus. Isegi kui frititakse köögivilja, kaotab see suure osa oma kasulikest omadustest. Selline toit on rasva- ja kaloririkas ning halb nii südamele kui ka taljejoonele.