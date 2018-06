Toitumisspetsialistid soovitavad: tervislikud näksid, mida reisile kaasa võtta

Toitumisspetsialistid andsid CNNi vahendusel nõu, milliseid vahepalu ja suupisteid reisides või kiiremal päeval kaasas kanda, et vältida poodide valmistoite ning püsida siiski tervislikul rajal.

Isetehtud müslisegu. «Valmistan alati endale kaasa segu, röstides erinevaid pähkleid, küpsetades müslit mee, kuivatatud puuviljade ja teraviljaga ning võib-olla lisan ka mõne tüki šokolaadi. See on suurepärane, sest saan vajadusel retsepti muuta, kuid tean põhilisi koostisosi, portsjoneid ja kaloraaži. Paljudes poes müüdavates segudes peitub hulk lisatud suhkrut ja õli. Isetehtud müsli on ka tasakaalus süsivesikute, rasvade ja valkude poolest ning tean, et see hoiab mul kõhu kaua täis. Kui reis on pikem, saab segu suuremas koguses kaasa pakkida.» – toitumisnõustaja ning toitumisteaduse akadeemia pressiesindaja Wesley Delbridge.

Munamuffinid. «Minu lemmik reisisöök on isevalmistatud munamuffinid spinati, paprika ja juustuga. Omleti võib lihtsalt valmis kloppida ja küpsetada munasegu muffinivormis. Muna sisaldab kõrgekvaliteedilist valku, mis hoiab kõhu täis ja parandab tuju. Kuna reisimine ajab tihti stressi, on hea tuju säilitamine eriti oluline. Köögivilju lisades saad toidust ka lisavitamiine, mineraalaineid ja kiudaineid, et toit oleks tasakaalustatud. Muna peaks ära sööma kahe tunni jooksul pärast valmistamist või pakkida see pisut pikemaks ajaks külmakotti.» – sportlaste toitumisnõustaja Sarah Koszyk.

Kaerahelbepuder. «See on toit, mida kannan alati reisikotis. Kui kaasas on kiirpudrukotike, saab küsida stjuardessilt või kohvikuteenindajalt kuuma vett ning puder kokku segada. Pudruhelbed võib aga ka lihtsalt kotikesega kaasa võtta. Kohvikus saab sinna sisse segada mett, (pruuni) suhkrut või kaneeli, ma lisan ka mõned kaasasolevad mandlid, pähklid jm, et eine oleks rohkem tasakaalus. Puder on lihtne ja tervislik toit, mis hoiab mind kiirotoidust eemal ja kõhu täis.» – toitumisnõustaja Amy Shapiro.

Röstitud kikerherned. FOTO: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Ahjus röstitud kikerherned. «Pärast reisidel kogetud nälga ja kõhuvalusid ei reisi ma enam kunagi ilma maitsva näksita pagasis. Kikerherned sisaldavad taimset valku ja kiudaineid, mis on väga hea kooslus. Kõige lihtsam viis neid ise teha on võtta konserveeritud kikerherned, need kurnata, määrida kergelt oliiviõliga ja vabalt valitud maitseainetega ning küpsetada 200 kraadi juures 25–30 minutit.» – toitumisnõustaja ja personaalkokk Jackie Newgent.

Isetehtud müslibatoon. «Minu lemmikvahepala reisile võtmiseks on isevalmistatud müslibatoon, sest see sisaldab nii kiudaineid, valku kui ka häid rasvu. See hoiab kõhu täis seniks, kuni lennukist maha saan. Kasutan nii kaerahelbeid, pähkleid, seemneid kui ka kuivatatud puuvilju, aga vastavalt hooajale muudan maitseaineid. Näiteks talvehooajal on ideaalsed piparkoogimaitseainega batoonid, ent soojema ilmaga vahetan need kakao- või kaneelimaitse vastu.» – toitumisnõustaja ning blogija Kara Lydon.