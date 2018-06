Veganist perearst: Eestis ei ole veganitel kellegi jutule minna

Samuti on puhas müüt see, et veganlus on kallis. Perearst kinnitas, et juurviljad on Eestis ikkagi suhteliselt odavad, samuti oad ja kaunviljad. «Pigem on probleem selles, et lihtsam on pärast tööpäeva valmistoit kaasa haarata kui kaalikat ja porgandit puhastama hakata,» lisas ta. Taimetoitlastele soovitatakse ülemaailmselt juurde võtta B12-vitamiini, Eesti kliimas ka D-vitamiini, aga viimane on vajalik ka segatoidulistele. Oluline on süüa nii täisteravilja, kaunvilju, juurvilja, puuvilja, pähkleid, seemneid kui rohelist.