Ohtlikud trennid: sportlik ülekoormus võib viia neerupuudulikkuseni

Kui näitleja Christopher Michael Everett (33) läks oma esimesse spinning'u treeningusse, andis ta endast kõik ja tallus pedaale nii kuidas jaksas, kirjutab CNN. Juba kümne minuti jooksul hakkasid aga tema reied tunda andma, muutudes väga valulikuks, kuid mees pingutas tunni lõpuni. Edasise päeva vältel tundis ta end normaalselt, kuid öösel muutus valu reites väga hulluks. Mees otsis internetist vasteid sõnapaarile «spinning'u treening ja valulikud jalad» ning leidis ühe naise blogi, kes kirjutas treeningujärgsest seisundist nimega rabdomüolüüs, mis ta haiglasse viis.

Tegu on eluohtliku seisundiga, mil ülisuure pingutuse järel on organism saanud liiga karmi koormuse. Sel juhul lihaste rakuseinad lõhkevad, rakusisu lekib vereringesse ning lihaskoed hävinevad järk-järgult. Ekstreemsematel juhtudel võib seisund põhjustada surma. Everett tundis endal ära rabdomüolüüsi sümptomid nagu lihaste valulikkus, jalgade paistetus, iiveldus ning võimetus põlvi kõverdada. Sümptomitest puudus tal vaid tumepruun uriin, kuid mees ei jäänud selle ilmnemist ootama, vaid läks EMOsse. Tal diagnoositigi see seisund ning ta jäi nädalaks haiglasse.

«Rabdomüolüüs tähendab sõna otseses mõttes lihaste lagunemist,» selgitas Johns Hopkinsi haigla meditsiiniprofessor dr Derek Fine. Kui lihased lõhustuvad, vabaneb neis müoglobiin – valk, mis võib vereringesse jõudes põhjustada mürgistuse. Seisundi võib põhjustada mistahes lihaste suur trauma, aga neid toksiine leidub ka mõnes ravimis ning illegaalsetes uimastites. Tänapäeval esineb seisundit pigem ületreenimisel, eriti nende inimeste hulgas, kes käivad spinning'u ja CrossFiti treeningutes, teevad jõutrenni või käivad jooksmas, kirjeldas Fine.

Kui patsiendi seisund on aga väga tõsine, on oht, et neerud lülituvad välja ning patsient vajaab neeruasendusravi. Neerupuudulikkusega võib kaasneda kaaliumi ülekoormus organismis, mis tekitab südame rütmihäireid.

«Mul on olnud patsiente, kes ei saa voodist tõusta ega kõndida. Nad helistavad hädaabisse, sest nende lihased lakkavad töötamast,» tõdes Fine. Kergematel juhtudel piisab rabdomüolüüsi ravis sellest, kui patsient pannakse tilgutite alla ja taastatakse tema vedelikutase. Sel juhul pääseb ta haiglast mõne päevaga. Everettil läks aga nädal, et tühjendada tema neerud toksiinidest. Teda ei lastud haiglast minema enne, kui kreatiin fosfokinaasi – vereringesse lekkiva ensüümi – tase oli normis.

«Väga raske on noorele patsiendile teatada, et peame sul alustama neeruasendusravi. Seega alustame vedelike tasakaalu taastamisest ja loodame, et neerud hakkavad taas täie efektiivsusega tööle ning suudavad ise toksiinidest vabaneda,» kirjutas ajakirjas American Journal of Medicine nefroloog dr Alan Coffino. Ta kirjeldas seal 33-aastase naise ravijuhtumit, kelle neerude töö taastamiseks läks aega kaks nädalat ning selleks läks vaja ka neeruasendusravi.

Dr Coffino sõnul võib rabdomüolüüs tekkida neil, kes teevad trenni väga tihti, aga ka neil, kes treenivad harva ning pingutavad ühekordse trenniga üle. Ohustatud on ka need, kes proovivad suure koormuse all uut harjutust, mis paneb proovile nende vähem arenenud lihasgruppi. Näiteks Everett treenib 2-3 korda nädalas ning peab end üsna sportlikuks, kuid spinning oli tema jaoks uus treening. «Trenni alguses peaks ütlema, et kui treenite liiga suure koormusega, võib selline asi juhtuda,» nentis ta. Tema haiglasviibimise perioodist on möödas kuu, kuid jalalihased on ikka veel hellad.