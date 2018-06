5 kõige kahjulikumat dieedinippi, mida toitumisnõustajad on kuulnud

Portaal Reader’s Digest avaldab, milliseid kahtlase väärtusega dieedinippe on toitumisnõustajad nii oma klientidelt kui ka meediast kuulnud.

Rasva põletamiseks tarbi toidulisandeid. Mõned vitamiinid ja mineraalained tõesti soodustavad normaalkaalu püsimist, kuid neid ei saa pidada imevahendiks, millega rohkelt kaalu langetada. «Üks klient küsis, kas ta võib võtta suures annuses E-vitamiini rasva põletamiseks, sest leidis selle soovituse internetist,» tõdes kliiniline toitumisnõustaja Shannon Giese. Siinkohal tuleb meenutada, et ükskõik milline toidulisand võib suures koguses ohtlikuks osutuda. Niisamuti võivad isegi arutult sisse söödud vitamiinid ohtu põhjustada, eriti veel siis, kui pole teada nende koosmõju teiste ravimitega.

Mida vähem kaloreid, seda parem. Tegelikkuses on nii, et mida vähem sööd, seda suurema tõenäosusega ühel hetkel murdud ning hakkad suuri koguseid sisse õgima. «Mul oli medõest klient, kes arvas, et madala kaloraažiga dieet on hea nipp kaalulangetuseks. Ta tuli mu kontorisse ja teatas, et ei jaksa enam trepist käia. Olen näinud inimesi jõusaalis minestamas, sest nad näljutavad end või söövad liiga vähe süsivesikuid. Näljutamine tekitab kehas säästurežiimi, millega ainevahetus muutub aeglasemaks ning säilitab seda vähest energiat, sealhulgas võib kaal püsida muutumatuna,» rääkis kliiniline toitumisnõustaja Samantha Heller.

Unusta süsivesikud ja/või rasv. Tasakaal on siiski see, mille olulisust nõustajad rõhutavad. «Kui jätad menüüst välja süsivesikud või rasva, siis sööd ilmselt liigselt ülejäänud toitaineid. Näiteks madala rasvasisaldusega dieedil sööd liialt süsivesikuid, mis stimuleerivad insuliini tootmist ja teevad kaalulangetuse vaevalisemaks. Kui jätta välja süsivesikud, muutud jällegi nõrgaks ja väsinuks,» põhjendas toitumis- ja elustiilinõustaja Kristin Kirkpatrick. Ta lisas, et igast toidugrupist saab teha paremaid valikuid, kuid ühtki gruppi konkreetselt välja jätta pole vajadust.

Lusikatäis kookosõli aitab kilodest vabaneda. Helleri sõnul söövad inimesed lusikaga kookosõli sisse, uskudes, et see on imeravim, kuid õlid jäägu siiski küpsetamiseks. «Kookosõli on küllastunud rasv ning nende rasvade tarbimist peaksime pigem piirama. Selles on küll antioksüdante, mis võivad aidata haigusi ennetada, kuid neid saame samamoodi ka puu- ja köögiviljadest ning teraviljadest,» rõhutas ta.