Spordiarst: kas alkoholivaba õlu sobib spordijoogiks?

Küsimusele, miks on alkoholivaba õlu profisportlaste seas väga populaarseks muutunud, vastab spordiarst, et ilmselt sobib ja meeldib neile selle maitse. «Usun, et peamine argument, miks sportlased alkoholivaba õlut taastusjoogina kasutavad, on see, et neile lihtsalt maitseb õlu, samas on ka teada, et mõni õlu on nn isotooniline ja imendub seedetraktis üsna optimaalse kiirusega, mis kinnitab fakti, et alkoholivaba õlu sobib sportija taastusjoogiks.»