Tihe rinnakude võib vähkkasvajat uuringutes peita

Tihedat rinnakude on sõeluuringutel keerulisem kontrollida, sest tihe kude ilmneb mammogrammi pildil valgena. Samamoodi paistavad rinnapildil ka kasvajad. Tihe kude võib seetõttu vähkkasvajaid varjata.

Eestis sõeluuritakse praegu 50–69-aastaseid ravikindlustatud naisi. Tallinnas on mitu rinnakabinetti : Põhja-Eesti regionaalhaiglas, Ida-Tallinna keskhaiglas, Rinnakliinikus Mammograaf. Sinna saab pöörduda ka ilma saatekirjata ja tasuta ning igas vanuses, rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog Riina Kütner Postimehele .

Tema hinnangul peaksid rinnavähi varajasele kontrollile mõtlema need, kellel on suguvõsas rinnavähki ja munasarjavähki olnud. «Isegi kui BRCA mutatsiooni ei leita, on olemas ka teatud perekondlik kõrgem risk,» rääkis onkoloog.