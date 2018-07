Rasv või suhkur – kumb rikub hullemini su dieeti?

Ennekõike tuleb teha vahet, millised on looduslikud ja lisatud suhkrud ning head ja ebatervislikud rasvad, kirjutab kliiniline toitumisnõustaja Josh Axe Runtastic spordiblogis. Praegugi toidupoes ringi vaadates võid näha tooteid, mida reklaamitakse rasvavabana või vähendatud rasvasisaldusega. See aga ei tähenda kohe, et need on tervislikud. Kui toidus on vähendatud rasvasisaldust, siis peab maitset üldjuhul kompenseerima ning seda tehakse näiteks suhkru lisamise arvelt. Lisaks kui jätad rasvad menüüst välja, võid teha tervisele rohkem kahju kui kasu.

Suhkru kahjulikud mõjud

Liigsel suhkrutarbimisel on mõju soodustada kehas põletikuliste protsesside teket, mis on paljude haiguste aluseks. Uuringud on näidanud, et ka vähirakud armastavad suhkrut, niisamuti tekitab liigsest maiustamisest tingitud ülekaal mitmete haiguste, sealhulgas teatud vähivormide riski.

Suur suhkruarmastus võib tekitada insuliiniresistentsuse, millest tekib terve rida tervisehädasid. Lisaks on suhkur kergesti sõltuvusttekitav, kuna stimuleerib ajus heaolu tagavate hormoonide vabastamist, mistõttu tahame maiustamisega kaasnevat mõnusat tunnet aina jälle tunda.

Mitmed tervislikud toidud sisaldavad looduslikke suhkruid ja sealjuures ka kiudaineid, mis aeglustavad suhkrute imendumist. Seepärast on nende mõju hoopis teine. Näiteks puuviljades leiduvad suhkrud on tervisele kasulikud ning neid ei anna võrrelda valge lauasuhkruga, kuid ka puuviljadega ei maksa siiski liialdada. Valget suhkrut keha tingimata ei vaja, kuid tervislikud rasvad peavad olema osa toidulauast.

Vajalikud rasvad

Küllastumata rasvu leidub näiteks avokaados, oliiviõlis, pähklites, seemnetes ja mandlites. Need edendavad südame tervist, hoiavad kolesteroolitaseme kontrolli all ning leevendavad kehas põletikulisi protsesse. Teatud rasvadel, näiteks kalas peituvatel oomega-3-rasvhapetel on aju funktsioone turgutav toime. Tasakaalustatud toitumine, kuhu kuuluvad tervislikud rasvad, hoiab kaalu kontrolli all.

Siiski pole kõik rasvad nii heade omadustega. Limiteerida tasuks väga töödeldud lihatoodete ja hüdrogeenitud õlide tarbimist, sest nendes midagi kasulikku ei leidu. Samuti ei tasu ka toituma hakata ainult avokaadost ja pähklitest, kuna tasakaalu tagab siiski mõõdukus.