Passiivse suitsetamise ning laste unehäirete vahel leiti üllatav seos

Sellise järelduse tegid enam kui 88 000 lapse terviseandmeid analüüsides Hiina teadlased, kirjutab Daily Mail. Iga sigaretiga, mis kodus ära suitsetatakse, tõuseb lapse soodumus norskamiseks kahe protsendi võrra. Kui ema on raseduse ajal suitsetanud, on sama risk keskmiselt 87 protsendi suurune. Kui laps kasvab koduses keskkonnas passiivse suitsetajana, on tõenäosus 45 protsenti, et ta hakkab norskama.

«Mõned vanemad arvavad, et lapse norskamine on armas, kuid tegelikkuses on see samm uneapnoe tekkimise suunas. Uneapnoed seostatakse kõrge vererõhu, insuldi ja südamehaigustega,» ütles uuringu kohta kommentaariks Georgia Ülikooli teadlane dr Lucy Popova.

Hiina Qingdao Ülikooli teadlased kogusid ja analüüsisid uuesti infot kokku 24 uuringust, mis on suitsetamise kohta läbi viidud eri riikides. Lisaks eelolevale selgus, et mida noorem on laps, seda haavatavam on ta tubakasuitsu suhtes. Kui norskamine ja unehäired kõrvale jätta, tasub meelde tuletada, et passiivne suitsetamine paneb ohtu ka lapsed üldise tervise, näiteks kopsude ja aju töövõime. Hiina teadlased ei selgitanud sel korral välja, mis täpselt tekitab seose tubakasuitsu ja norskamise vahel, ent põhjus peitub ilmselt kasvava lapse hingamisteedes toimuvates muutustes.